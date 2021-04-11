Metroda fasulye ayıklarken sosyal medyada gündem olan Hafize Aydağ konuştu
İstanbul’da metroda taze fasulye ayıklayarak giden kadın sosyal medyada gündem oldu. Hafize Aydağ, “Fasulye almıştım, metro da bir saat çektiği için burada kırayım da hazır olsun, eve gidince hemen pişiririm diye düşündüm. Güzel yorum yapanlar için de pişirebilirim” dedi.
İstanbul’da geçtiğimiz günlerde metroda fasulye ayıklayarak evine giden Hafize Aydağ, yurttaşların ilgi odağı haline geldi. Metrodaki kadının fasulye ayıklarkenki görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Video birçok kullanıcı tarafından paylaşılıp, birçok kişiden yorum aldı.
''GÜZEL YORUM YAPANLAR İÇİN DE PİŞİREBİLİRİM''
Bunun üzerine kızının sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Hafize Aydağ, “Fasulye almıştım, metro da bir saat çektiği için burada kırayım da hazır olsun, eve gidince hemen pişiririm diye düşündüm. Güzel yorum yapanlar için de pişirebilirim. Olumsuz yorumlar için de sebzelerimi sirkeli suyla yıkıyorum, bir şey olmayacağını düşünüyorum. Maskemizi takalım, sosyal mesafemizi koruyalım. Güzel yorumlar için teşekkür ediyorum” dedi.
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