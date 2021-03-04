MetroPOLL anketi: Erdoğan'a görev onayı yüzde 46 çıktı!

04 Mart 2021 Perşembe, 12:07

MetroPOLL Araştırma, her ay yaptığı, "Türkiye'nin Nabzı" anketinin Şubat ayı sonucunu açıkladı. Ankette, katılımcılara, "Genel olarak düşündüğünüzde, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Yapılan son ankete göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylamayanların oranı yüzde 47,8 çıkarken, onaylayanların oranı ise yüzde 46'da kaldı. Ankete katılanların yüzde 6,2'si ise, "Fikrim veya cevabım yok" dedi.

Erdoğan'ın görev yapış şekline AKP'li seçmenlerin yüzde 85,5'i, CHP'li seçmenlerin yüzde 6,1'i, İYİ Partililerin yüzde 8,7'si, HDP'lilerin yüzde 4,4'ü, MHP'lilerin yüzde 66.4'ü 'onaylıyorum' cevabını verdi.

2018 yılında yapılan genel seçimlerinde oy verilen parti dağılımı göz önüne alındığında da, AKP'ye oy verenlerin yüzde 9,9'unun, MHP'ye oy verenlerin yüzde 28,3'ünün Erdoğan'ın görevini yapış tarzını onaylamadığı görüldü.

