MetroPoll anketinden Erdoğan'a kötü haber

23 Ocak 2021 Cumartesi, 13:40

MetroPoll Araştırma ‘Başkanlık Sistemi Değerlendirmesi Aralık 2020’ araştırmasını yayımladı.

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 57.7’si “Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş yapılmalıdır” görüşünü savunurken, MHP seçmeninde bu oranın 49.5 olması dikkat çekti.

Araştırmaya göre başkanlık sistemine destek yüzde 34.5 ile 2020’nin en düşük seviyesine inerken, “Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş yapılmalıdır” diyenlerin oranı yüzde 57.7’ye yükseldi.

Araştırmaya göre, Nisan 2019 ile Aralık 2020 arasında başkanlık sistemi yüzde 6.4 oranında destek kaybetti. Nisan 2019 ile Aralık 2020 arasındaki dönemdeki değişim şöyle:

Araştırmaya göre AKP seçmeninde Başkanlık Sistemine karşı olanların oranı yüzde 22 iken MHP seçmeninde bu oran 45.9. Partilere göre dağılım şöyle: