Metropoll Araştırma'nın anketinde çarpıcı sonuç

Metropoll Araştırma'nın sahibi Özer Sencar sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan son araştırmayı paylaştı. Araştırmaya göre toplumun yaklaşık %60’ı hükümetin koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarına güven duymuyor.

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2020 Pazartesi, 13:59
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Metropoll Araştırma'nın sahibi Özer Sencar, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden koronavirüse ilişkin araştırmayı paylaştı. 

Yurttaşlara "Hükümetin koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili açıklamarında şeffaf davrandığını ve gerçekleri açıkladığını düşünüyormusunuz?" sorusunun sorulduğu araştırmada toplumun yaklaşık %60’ının hükümetin koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarına güven duymadığı ortaya çıktı.

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