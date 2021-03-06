Metropoll'ün anketinde çarpıcı İYİ Parti - CHP detayı
Metropoll, başörtüsü tartışmaları ile ilgili dikkat çeken bir anket yayımladı. Ankete göre, kamuda başörtüsü yasağını savunanlar arasında İYİ Partililerin sayısı CHP'lilerden fazla.
Metropoll araştırma şirketi, başörtüsü yasağına bakışı araştırdı. Katılımcılara, kamu kurumlarında çalışanların başörtüsü takmasına izin verilmesini nasıl karşıladıkları soruldu. Ankete göre, katılımcıların sadece yüzde 11'i kamu çalışanlarının başörtüsü takmasını doğru bulmuyor.
MAKAS DARALDI
Dikkat çeken başka bir sonuç ise şu: AKP ile CHP arasında başörtüsüne bakış arasındaki makasın daralması. Buna göre, CHP'lilerin yüzde 80'i, AKP'lilerin de yüzde 82'si "Kamu kurumlarında çalışanlar başörtüsü takmamalıdır" yaklaşıma karşı.
İYİ PARTİLİLER CHP'LİLERİ GEÇTİ
Kamuda başörtüsü yasağını savunanlar arasında İYİ Partililerin sayısı CHP'lilerden de fazla. Ankete katılan CHP'lilerin yüzde 15'i başörtüsü yasağını desteklerken, İYİ Partili yüzde 17,4'ü yasağı savunuyor.
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