Metropoll'ün Cumhurbaşkanlığı anketinde çarpıcı sonuçlar!
Metropoll araştırmanın son anketine göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday gösterilmeleri halinde Erdoğan'a en yakın isimlerin Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olduğu görüldü.
Metropoll Araştırma'nın son anket sonuçlarında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Erken seçim olmaması durumunda 2023'te gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son anket sonuçları şöyle:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı aday gösterilmeleri halinde, yaklaşık yüzde 43-43,5 oranında destek topluyor.
Meral Akşener'in oy oranı da azımsanmayacak düzeyde. Akşener, yüzde 38. 3 seviyesinde görülüyor.
Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın, Abdullah Gül ve Muharrem İnce'den daha daha fazla oy aldığı görülüyor.
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