Metropoll'ün Cumhurbaşkanlığı anketinde çarpıcı sonuçlar!

03 Eylül 2020 Perşembe, 13:23

Metropoll Araştırma'nın son anket sonuçlarında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Erken seçim olmaması durumunda 2023'te gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son anket sonuçları şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı aday gösterilmeleri halinde, yaklaşık yüzde 43-43,5 oranında destek topluyor.

Meral Akşener'in oy oranı da azımsanmayacak düzeyde. Akşener, yüzde 38. 3 seviyesinde görülüyor.

Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın, Abdullah Gül ve Muharrem İnce'den daha daha fazla oy aldığı görülüyor.