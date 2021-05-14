Mevsimlik işçi çadırına 'koronavirüs' karantinası
Eskişehir’de, mevsimlik işçi olarak Şanlıurfa’dan gelen 8 kişilik ailenin kaldığı çadır, bir kişide virüs tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alındı.
Şanlıurfa’dan bir süre önce mevsimlik işçi olarak Eskişehir’e gelen, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 200 kişi, 1300 nüfuslu kırsal Sevinç Mahallesi’nde boş araziye çadırlarını kurdu. Bölgedeki tarım arazilerinde çalışan işçilerden 8 kişilik ailenin kaldığı çadırda yaşayan E.A. adlı kadın, önceki gün rahatsızlanarak, Eskişehir Şehir Hastanesi’ne götürüldü.
Koronavirüs belirtileri üzerine E.A.’ya Covid-19 testi yapıldı. Sonucun pozitif çıkması üzerine Odunpazarı Hıfzıssıhha Kurulu, E.A. ile testleri negatif çıkan eşi ve 6 çocuğunun kaldığı çadır için 10 gün karantina kararı aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 kişilik ailenin karantinaya alınmasının ardından çadırın çevresine güvenlik şeridi çekti.
Jandarma ekipleri, sık sık çadırlar bölgesinde devriye gezerken, ailenin ihtiyaçlarının 'Vefa Sosyal Destek' gruplarının yanı sıra komşularınca karşılandığı belirtildi.
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