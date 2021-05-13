Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 13 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı: Test sayısında rekor düşüş!

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı. Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 295 Covid-19 testi yapıldı, 11 bin 534 kişinin testi pozitif çıktı, 238 kişi hayatını kaybetti.





Ağır hasta sayısı 2 bin 765 oldu, 55 bin 472 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 856 bin 763'e yükseldi. Buna göre, Türkiye’de toplam vaka sayısı 5 milyonu aştı.

TEST SAYISI DÜŞTÜ

Öte yandan dün (12 Mayıs) 228 bin 192 Covid-19 testi yapılmış, 13 bin 29 kişinin testi pozitif çıkmıştı. Bugün ise 201 bin 295 kişiye test yapıldı. Test sayısında bir gün içerisinde yaklaşık 27 binlik bir düşüş yaşandı.