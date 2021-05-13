Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 13 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı: Test sayısında rekor düşüş!
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 13 Mayıs 2021 son koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 295 Covid-19 testi yapıldı, 11 bin 534 kişinin testi pozitif çıktı, 238 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı. Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 295 Covid-19 testi yapıldı, 11 bin 534 kişinin testi pozitif çıktı, 238 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 2 bin 765 oldu, 55 bin 472 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 856 bin 763'e yükseldi. Buna göre, Türkiye’de toplam vaka sayısı 5 milyonu aştı.
TEST SAYISI DÜŞTÜ
Öte yandan dün (12 Mayıs) 228 bin 192 Covid-19 testi yapılmış, 13 bin 29 kişinin testi pozitif çıkmıştı. Bugün ise 201 bin 295 kişiye test yapıldı. Test sayısında bir gün içerisinde yaklaşık 27 binlik bir düşüş yaşandı.
YOĞUN BAKIMDA SON DURUM
Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 765 olduğu açıklandı.
Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 43.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 32.4 olarak duyuruldu.
Türkiye'nin 13 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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