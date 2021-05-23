Mevsimlik işçilerin çocukları, aylardır EBA’ya ulaşamıyor
Defalarca başvurmalarına rağmen elektriğe ulaşamayan işçiler, büyük mağduriyet yaşıyor. CHP’li Çakırözer konuyu Meclis gündemine taşıdı. Öğrenciler Fatma Çakar, Zehra Çakar ve Elif Altundüğme, “Bize Urfa’da tablet dağıtıldı ama burada elektrik yok. Elektrik olmadığı için tabletler burada çalışmıyor. Derslerimize giremiyoruz” dedi.
Şanlıurfa’dan Eskişehir’e mevsimlik çalışmak için giden tarım işçilerinin çocukları tabletleri olmasına rağmen EBA’ya erişemiyor. İki ay önce Şanlıurfa’dan Eskişehir’e giden işçiler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Şanlıurfa’da çocuklarına tablet dağıttığını fakat Eskişehir’de kaldıkları çadırlarda elektrik olmadığı için çocukların EBA’ya erişemediklerini söyledi.
Tarım işçisi Yusuf Beşdağ, “Her yıl buraya çalışmak için çocuklarımızla birlikte geliyoruz. Milli Eğitim çocuklarımıza Urfa’da tablet dağıttı ama Eskişehir’de defalarca talepte bulunmamıza, dilekçe yazmamıza rağmen bizlere elektrik verilmedi. ‘Kendi imkânlarınızla bağlatın’ diyorlar. 40’a yakın çocuk elektrik olmadığı için tabletlerinden derse giremiyor. Her gün öğretmenler arıyor, ‘Çocuklar derse girsin’ diyor. Aramızda solunum sıkıntısı yaşayanlar var, elektrik olmadığı için onlar da cihazlarını kullanamıyor” ifadelerini kullandı.
MECLİS’E TAŞIDI
Mevsimlik işçileri ziyaret eden CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, mağduriyeti Meclis gündemine taşıdı. Çakırözer, Şanlıurfa’dan Eskişehir’e gelen 20 hane olduğunu belirterek “40 çocukları var, büyükler tarladayken onlar çadırda bekliyor. Bir aydan fazla süredir elektrikleri bağlanmamış, çocuklar EBA’ya ulaşamıyor. Sofradaki temel gıdamız olan ekmeğimizin buğdayını üreten bu kardeşlerimize yönelik muamele kabul edilemez. Eskişehir Valiliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı hem Aksaklı’da hem de Türkiye’nin dört bir yanında on binlerce tarım işçimizin benzer ihtiyaçlarını bir an önce karşılamalı” dedi.
İlgili Haberler
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk EBA TV hakkında konuştu: "Yine çökebilir"
- TRT EBA TV'de çocuklara şeytan ve cin anlatıldı
- EBA için 1 kilometre yürüyen öğrencilere internet ve tablet desteği
- AKP'de tablet çelişkisi! Sayılar birbirini tutmadı
- EBA’dan tablet kampanyası diye tıkladığı link 4 bin lirasına mal oldu
- İmamoğlu: Çocukların tablet istediği bir ortamda Beton kanal'ı konuşmak büyük bir ihanet, zül, günah, yazık
Video Haberler
- Erdoğan'a hakkını helal etmeyen esnaf isyan etti
- Başkent'te gece yarısı skandal görüntüler!
- AKP'li belediyeden AKP'lilere: 45 milyon dolar nerede?
- Gasp dehşeti kamerada
- Rusya'da askeri tatbikat sırasında feci kaza
- Rus Donanması'na ait gemi İstanbul Boğazı’ndan geçti
- Motosikletten fırlayıp minibüsün üstüne düştü
- AA muhabirinden bakanları terleten 'Soylu' sorusu
- İki çocuk annesine eski eşi kurşun yağdırdı
- İzmir’i fırtına vurdu: 26 tekne battı
En Çok Okunan Haberler
- Soylu hakkında suç duyurusu
- Mahkeme, İBB'nin TÜRGEV kararını iptal etti
- AA muhabiri Musab Turan hakkında yeni gelişme
- Yanık'tan, kadına yönelik şiddete skandal yanıt
- Sedat Peker'in internet sitesi ile ilgili karar verildi
- Dikkat çeken Sedat Peker iddiası
- Erdoğan'dan gece yarısı yeni atamalar!
- Sert tepki: Üstel, yanında nasıl bir görev ifa ediyordu?
- Mehmet Ağar'la ilgili çarpıcı Beştepe iddiası
- Bilgisayar ve cep telefonlarına el konuldu