Mevsimlik işçilerin çocukları, aylardır EBA’ya ulaşamıyor

23 Mayıs 2021 Pazar, 02:00

Şanlıurfa’dan Eskişehir’e mevsimlik çalışmak için giden tarım işçilerinin çocukları tabletleri olmasına rağmen EBA’ya erişemiyor. İki ay önce Şanlıurfa’dan Eskişehir’e giden işçiler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Şanlıurfa’da çocuklarına tablet dağıttığını fakat Eskişehir’de kaldıkları çadırlarda elektrik olmadığı için çocukların EBA’ya erişemediklerini söyledi.

Tarım işçisi Yusuf Beşdağ, “Her yıl buraya çalışmak için çocuklarımızla birlikte geliyoruz. Milli Eğitim çocuklarımıza Urfa’da tablet dağıttı ama Eskişehir’de defalarca talepte bulunmamıza, dilekçe yazmamıza rağmen bizlere elektrik verilmedi. ‘Kendi imkânlarınızla bağlatın’ diyorlar. 40’a yakın çocuk elektrik olmadığı için tabletlerinden derse giremiyor. Her gün öğretmenler arıyor, ‘Çocuklar derse girsin’ diyor. Aramızda solunum sıkıntısı yaşayanlar var, elektrik olmadığı için onlar da cihazlarını kullanamıyor” ifadelerini kullandı.

MECLİS’E TAŞIDI

Mevsimlik işçileri ziyaret eden CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, mağduriyeti Meclis gündemine taşıdı. Çakırözer, Şanlıurfa’dan Eskişehir’e gelen 20 hane olduğunu belirterek “40 çocukları var, büyükler tarladayken onlar çadırda bekliyor. Bir aydan fazla süredir elektrikleri bağlanmamış, çocuklar EBA’ya ulaşamıyor. Sofradaki temel gıdamız olan ekmeğimizin buğdayını üreten bu kardeşlerimize yönelik muamele kabul edilemez. Eskişehir Valiliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı hem Aksaklı’da hem de Türkiye’nin dört bir yanında on binlerce tarım işçimizin benzer ihtiyaçlarını bir an önce karşılamalı” dedi.