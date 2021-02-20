AKP'de tablet çelişkisi! Sayılar birbirini tutmadı

20 Şubat 2021 Cumartesi, 12:17

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin dağıttığı 40 bin tabletin medyada gündem olmasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “MEB'in (Milli Eğitim Bakanlığı) dağıttığı 2 milyonu aşkın tableti bir kenara bırakıyorum, sadece Şahinbey ilçe belediyesinin dağıttığı 50 bin tableti kimse görmek istemiyor" demişti.

Erdoğan’ın bu açıklamasına rağmen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un soru önergesine verdiği yanıtta 15 Ocak itibariyle dağıttığı tablet sayısının 359 bin 120 adet olduğunu açıklamış olması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şahinbey Belediyesi’yle ilgili verdiği 50 bin tablet sayısıyla ilgili olarak da çelişki ortaya çıktı. Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Askıda Tablet Kampanyası’na ilişkin kendi kurumsal web sitelerinde yer alan haberlerde, Şahinbey’in dağıttığı tablet sayısı 20 bin olarak açıklandı. Haberlerde yer verilen sayıya göre Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 20 bin, Şahinbey Belediyesi 20 bin, Şehitkamil Belediyesi 10 bin ve Organize Sanayi Bölgesi’nden de (OSB) 10 bin olmak üzere toplamda 60 bin tablet dağıtıldı.

Kampanyanın tanıtım toplantısında belediyelerin aldığı tablet sayısı açıklanmıştı. Tabletlerin dağıtımını başladığı 5 Ocak 2021 tarihli toplantıda ise Gaziantep Valisi Davut Gül, 60 bin tabletin belediyeler ve sanayiciler, 8 bin 540 tabletin de MEB tarafından temin edildiğini duyurmuştu.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MEB’in dağıttığını açıkladığı tabletlerin sayısındaki çelişkiyi “Hani bir FATİH Projesi vardı. Orada iç edilen tablet, bilgisayar, akıllı tahtadan mı bahsediyorsunuz?” diye sordu.

CHP’li Kaya, Erdoğan’ın Şahinbey Belediyesi’nin dağıttığını söylediği tabletlerin sayısında da çelişki olduğunu vurgulayarak, bunu farklı kurumların koordinesinde toplanmış olmasına dikkat çekti. Kaya, “MEB’in, Cumhurbaşkanlığının görevi yüz yüze eğitim ve öğretimi yapmaktır. Yapamıyorsa uzaktan eğitim de bilgisayarı olmayan tüm öğrencilere bu olanakları sağlamakla mükellefsiniz. Yönetemiyorsanız verin bize listeleri tableti, televizyonu olmayan aileleri biz götürelim” diye konuştu.

Kaya dağıtılan tablet sayısındaki çelişkilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı Selçuk’un yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi de verdi ve dağıtılan tablet sayısının il il açıklanmasını istedi.