“Mevsimlik tarım işçileri zor şartlarda yaşıyor”
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen tarım işçilerinin yanı sıra Suriyeli göçmenlerin de bulunduğu çadır kentlerde, tarım işçilerin zor şartlar altında hayatlarını sürdürdüklerini belirtti.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Mevsimlik Tarım İşçilerinin yaşamlarını sürdürdüğü çadır kentleri ziyaret ederek, burada kalan tarım işçileri ve aileleriyle görüştü.
Gürer, Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen tarım işçilerinin yanı sıra Suriyeli göçmenlerin de bulunduğu çadır kentlerde, tarım işçilerin zor şartlar altında hayatlarını sürdürdüklerini belirtti.
GÜRER’DEN ÇADIR KENTE ZİYARET
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesi yakınlarında, tarım işçileri için kurulan çadır kentleri ziyaret etti.
‘TUVALET VE BANYOMUZ YOK’
CHP Milletvekili Gürer’e yaşadıkları sorunları anlatan tarım işçileri, tuvalet ve banyon konusunda sıkıntı yaşadıklarını, elektrik teminin de ciddi sorunla karşı karşıya kaldıklarını söylediler.
‘ÇOLUK ÇOCUK PERİŞAN HALDEYİZ’
Banyo yapma imkânı bulamadıklarını belirten tarım işçileri, “Bırakın içme suyunu kullanma suyu bile bulamıyoruz. Çoluk çocuk zor şartlarda yaşam mücadelesindeyiz. Yetkililerden sorunlarımızın çözümüne yönelik çalışma yapılmasını istiyoruz” dediler.
CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise Niğde’de başlayan fasulye ve domates hasadının devam ettiğini, çoğunluğu Şanlıurfa’dan gelen geçici tarım işçilerinin ise çadır kentlerde, zor şartlar altında hem hasat yaptıklarını hem de yaşam mücadelesini sürdürdüklerini belirtti
Yeşilgölçük yakınlarındaki tarım işçilerinin bulunduğu alanda yaklaşık 500 işçinin kaldığına dikkat çeken Gürer, buradaki elektrik, su ihtiyacının mutlaka karşılanması, tuvalet kullanımı ve banyo yapabilme olanağına kavuşturulması gerektiğini ifade etti.
SAĞLIK TEDBİRLERİ ALINMALI
Mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve sosyal hayat şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalıma yapılmasının zorunla hale geldiğini kaydeden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, pandemi döneminde hastalar ve 65 yaş üstü tarım işçilerinin yanı sıra bebekler için de halk sağlığı tedbirlerinin alınmasının elzem olduğunu vurguladı.
CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Mevsimlik tarım işçileri İç Anadolu’nun farklı il ve ilçe köylerinde çalışıyorlar. Bakanlık tarafından tüm sorunlarının çözüleceği yönünde açıklanan genelgeler, alanda görüldüğü üzere hiçbir dertlerine derman olmamış” dedi
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