Bakan Koca'dan tarım işçileri için aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı sırası gelen mevsimsel tarım işçisi vatandaşlarımızın aşılarını bulundukları yerde yapıyoruz" dedi.

DHA
23 Mayıs 2021 Pazar, 06:45
Bakan Koca'dan tarım işçileri için aşı açıklaması
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Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, aşı sırası gelen mevsimlik tarım işçilerinin aşılarını bulundukları yerde yaptırabileceklerini belirterek "Aşı sırası gelen mevsimsel tarım işçisi vatandaşlarımızın aşılarını bulundukları yerde yapıyoruz. Bu güce güvenin" ifadelerini kaydetti.


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