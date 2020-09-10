Mevsimsel alerji ile Covid-19 birbirinden nasıl ayırt edilir?
Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Denizhan Dizdar belirtileri birbirine çok benzeyen mevsimsel alerji ile Covid-19’un birbirinden nasıl ayırt edileceğini anlattı.
Sonbaharda pek çok kişinin'Grip miyim Covid-19 mu', 'Alerjiye mi yakalandım yoksa koronavirüse mi?' endişesine kapılacağına dikkat çeken Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Denizhan Dizdar, Covid-19 ile bu aylarda görülmeye başlayan mevsimsel alerji arasındaki farkları Sözcü'den Nazan Doğaner Halıcı'ya anlattı.
ORTAK BELİRTİLERİ FAZLA
Mevsimsel alerjik rinit, burnun mevsimsel faktörlere, polenlere, havadaki nem ve sıcaklık değişiklerine bağlı olarak gelişebilen aşırı hassasiyetidir. Mevsimsel alerjik rinitin sonucu olarak burun etlerinin şişmesi, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, burunda kaşıntı, geniz akıntısına bağlı olarak sürekli boğaz temizleme hissi ve gıcık şeklinde öksürük görülür.
SOLUNUM SIKINTISI
Covid-19 enfeksiyonunda da üst solunum yolu enfeksiyonlarının ortak bulguları olan burun tıkanıklığı ve burun akıntısı görülebilirken; ateş, yaygın vücut kırgınlığı, koku ve tat alma problemleri, solunum sıkıntısı ve balgamlı öksürük vardır. Bu bulgular mevsimsel alerjik rinit hastalarında görülmez, alerjide sadece burun akıntısı, hapşırık mevcuttur.
ASTIMDA ZATÜRRE RİSKİ
Mevsimsel alerjiyi sadece burun semptomları ile geçiren bir hasta için Covid-19 ek bir risk olmayacaktır ancak alerjik astım ve bronşit gibi akciğeri etkileyen durumlar zatürre riskini artırmaktadır ve bu hastalar Covid-19 açısından daha dikkatli olmalıdır.
MASKE ALERJİDEN KORUR MU?
Maskenin mevsimsel alerjik rinite karşı bilinen bir koruyuculuğu yoktur. Ancak Covid-19'dan korunmak için maske olmazsa olmazlardandır.
NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
– Mevsimsel alerjiden korunmanın en iyi yolu hassas olunan alerjiden uzak durmakla mümkündür. Yani polenlerin çok olduğu ortamlarda bulunmayın.
– Evinizi mutlaka havalandırın.
– Yatak çarşaflarınızı 3-5 günde bir değiştirin.
– Sigara alerjik riniti artırır, bu nedenle uzak durun.
– Semptomlar oluşur oluşmaz çok beklemeden doktora başvurun.
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