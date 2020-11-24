Mevzuat değişikliği isteyen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Özkan: "Sağlık turizmiyle gelir katlanır"

24 Kasım 2020 Salı, 06:00

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof.Dr. Özlenen Özkan, mevzuat değişikliği yapılırsa sağlık turizmi sayesinde dört mevsim ziyaretçi ve yüksek gelir sağlanacağını söyledi.

Saç ekimi, diş tedavisi ve estetik gibi bazı sağlık işlemlerinin sahte doktorlarca merdiven altı tabir edilen yöntemlerle kaçak ve kayıtsız yapıldığını dile getiren Rektör Prof. Özkan, bunun ülke için hem imaj hem de ekonomik olarak büyük kayıp olduğunu kaydetti.

Singapur örneğini veren Prof. Özkan, “Vatandaşlarımıza uygulanan ücret ile yabancıya uygulanacak tarife değişik olmalı. Biz sağlık alanında özellikle onkolojik cerrahide ve organ naklinde Avrupa’dan da Ortadoğu’dan da çok çok başarılıyız. Mevzuatta düzenleme yapılırsa ülkemiz sağlık turizminden iyi gelir elde edebilir” dedi.

SAHTE DOKTORLARA DİKKAT

Prof. Özkan şöyle devam etti: “Sağlık konusundaki uzmanlarımızın kalitesi Avrupa’da da Ortadoğu’da biliniyor. Çok başarılıyız ve bu güveni doktorlarımız kanıtlamış durumdalar. Bundan faydalanılmalı. Sadece birkaç mevzuat değişikliği yeterli. Tedavi için gelecek insanların 3-5 gün değil uzun süre ülkemizde kalacakları dikkate alınmalı. Bazı sağlık işlemlerinin, saç ekimi, diş tedavisi, estetik vs. gibi ne yazık ki merdiven altında yapıldığını duyuyoruz. Hatta doktor bile olmayanlar yapıyor; bu konularda doktormuş gibi davranıp güya tedavi uyguluyorlar. Bu sahte doktorlar özellikle yabancılara yönelik çalışıyor. Çeşitli komplikasyonlar ve ölüm olayları olabiliyor. Ülkemizin imajı kadar ekonomik kaybı da çok büyük oluyor ne yazık ki. İnanın Avrupa ülkelerinden de İran, Irak, Türki Cumhuriyetlerden de çok sayına insan tedavi için Türkiye’ye Antalya’ya gelecektir.”