Mezitli Belediyesi 8 Mart’ı öldürülen kadınlara adadı

07 Mart 2021 Pazar, 09:54

Kadın odaklı belediyecilik alanında, hayata geçirdiği projelerle adından söz ettiren Mezitli Belediyesi, kadına dair önemli hizmetleriyle hem şehrin, hem ilçenin hem de Türkiye’nin ismini dünyaya taşıyor. İlçenin her alanda gelişimini sağlayan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Sosyal demokrat anlayışımızla hizmet üretirken, kadınlarımızı ön planda tutuyoruz ve kadınlara pozitif ayrımcılık yapmayı da ihmal etmiyoruz” dedi. Her yıl 8 Mart’ta tüm kadın çalışanların idari izinli olduğunu hatırlatan Başkan Tarhan, sadece belediye personeli arasında değil, vatandaşa hizmet noktasında da kadın olgusunu ön planda tutma gayretinde olduklarını kaydetti.



“ŞİDDETE VE CİNAYETE KURBAN EDİLEN KADINLARIMIZA ADADIK”

8 Mart’ı şiddete uğrayan, öldürülen tüm kadınlara adadıklarını ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Bundan tam 164 yıl önce öldürülen 129 kadının mücadelesi, bizlere 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü gibi çok önemli bir günü armağan etmiştir. Bugün bile halen 164 yıl önceki kazanımları kadınlarımız sosyal ve ekonomik yaşamda etkilerini görmeye devam ediyor. Buna karşın günümüzde bunun 4-5 katı kadın her yıl erkek cinayetine kurban giderken bu denli duyarsız kalınması son derece üzücü bir durumdur. Biz de bu 8 Mart’ı belediyemizde staj görürken erkek şiddetine kurban verdiğimiz kızımız Feray Şahin ve tüm katledilen kadınlara adamayı uygun gördük. 8 Mart’ta kadınların sosyal, siyasal ve ekonomik alanda statüsünü yükseltmek için yapılması gerekenlere yoğunlaşırken aynı zamanda şiddete uğrayan, katledilen tüm kadınlarımıza da dikkat çekmek istedik” şeklinde konuştu.

“DÜNYA ÜZERİNDE NE VARSA KADINLARIMIZIN ESERİ"

Mezitli’nin kadınlar için güvenli ve özgürce yaşayabileceği bir kent olması için mücadele ettiklerine vurgu yapan başkan Neşet Tarhan, “Kadın erkek ayrımı yapmadan tüm çalışanlarımız en güzel övgüyü hak ediyor. Ancak burada kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapmayı da ihmal etmiyoruz. Hizmet üretirken kadınlarımızı ön planda tutuyor, çalışmalarımızı kadın odaklı olarak yoğunlaştırıyoruz. Ekibimizi de bu temel üzerine kurguladık. Birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızın yüzde 50’si kadınlardan oluşuyor. Başta başkan yardımcılıklarımız olmak üzere tüm idarecilerimiz ve çalışanlarımızın yarıdan fazlasını kadınlar oluşturuyor. Biliyoruz ki, Atatürk’ün dediği gibi, ‘Şuna inanmak gerekir ki, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir' ilkesi ile, kadınlarımızla yan yana, omuz omuza kentimizi güzelleştirmek için çalışmaya devam ediyoruz” diye ifade etti.

“PROJELERİMİZ, KADINA KARŞI ŞİDDET İÇİN ÖRNEK GÖSTERİLİYOR”

Her yıl 8 Mart’ta tüm kadın çalışanların idari izinli olduğunu hatırlatan Başkan Tarhan, açıklamasına şöyle devam etti;

"Farklı bölgelerde oluşturduğumuz 9 kadın üretici pazarımız var. Bu pazarlarda 700 kadınımıza iş imkanı sağladık. Artık Mezitli’de kadınlarımız bu sayede ev ekonomilerine ciddi katkı sağlıyorlar. Bu projemiz, çeşitli otoriteler tarafından kadına karşı şiddet için çözüm olarak önerilmekte ve ikisi dünya şampiyonluğu olmak üzere çok sayıda ödülle de onurlandırılmaktadır. Yine toplam 10 gönüllü evimizde yüzde 90’ı kadınlardan oluşan gönüllü ordumuz çok değerli çalışmalara imza atmaktadır. Ürettikleri ürünleri değerlendirerek onlarca kızımızın okumasına katkı sunmaktalar.

TÜRKİYE’YE ÖRNEK MOR ÇİÇEKLİ 55 JAKARANDA KORULUĞU

Bizde kadınlarımızın bu emeklerini karşılıksız bırakmamak adına Mezitli’yi, kadınları sembolize eden mor çiçekler açan jakaranda korulukları ile donattık. Toplam 55 koruluğumuzda yaklaşık 150 dönüm alanda jakaranda ağacımız hem havamızı temizlemekte hem de kadının toplumsal yaşamdaki yerine dikkat çekmektedir. Mezitli, her yönüyle kadınların özgürce yaşayabileceği, her türlü sosyal ve hukuksal haklarını alabildiği ender kentlerimizden birisidir"

8 MART PARKINA ZEYTİN DİKİLECEK

Bu arada Mezitli Belediyesi tarafından geçekleştirilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Yeni Mahallede hayata geçirilen 8 Mart Parkına saat 11.00’de ‘20 Kadın 20 Zeytin’ adı altında fidan dikimi yapılacak. Saat 12’00’de ise Yeni Mahallede bulunan Ferah Şahin Parkı ziyaret edilerek günün anısına fidan dikilecek.

Etkinliklerin diğer kısımlarında ise Mezitli Sanat Çarşısında Julia Selinanova, dans performansı sahneleyecek. Nilüfer Erol, Nimet Sarıbay, Mübeccel Cerenbeli, Beyhan Birdir ve Seher Çelik’in resim sergisi açacağı etkinlikte Mete Koçaş isimli genç ise grafiti performansı sergileyecek. Mezitli Sanat Çarşısında Tirat Mutfak Atölyesinin ödülü, aşçısı Müslüm Aktaş ‘Gastroshow’ gerçekleştirecek.



