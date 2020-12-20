MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: CHP'li il başkanının mesajı darbe ve kalkışma imasıdır
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "TBMM’den geçecek olan bir sonraki bütçe halkın bütçesi olacak." ifadeleri için "CHP'li il başkanının 2021 için kamuoyuna verdiği mesaj açıktır. Bu bir darbe ve kalkışma imasıdır." dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, perşembe günü düzenlenecek İl Başkanları Toplantısı nedeniyle yazılı açıklama yaptı.
Açıklamasında "FETÖ'nün Büyük Ortadoğu Projesi'nin (BOP) Türkiye ayağındaki planlamalar çerçevesinde 'içerideki taşeron' görevini üstlendiğini belirten Yalçın, "sistemi yeniden dizayn etmek, siyaseti ve toplumu psikolojik açıdan yönlendirmek için işlenen ünlü, kanaat önderi, siyasetçi ve aydın suikastlarının, FETÖ'nün tepelenmesinden sonra bıçakla kesilmiş gibi son bulduğunu" öne sürdü.
"Uluslararası aktörler artık oyunu açık oynamakta, Türkiye'deki yerli iş birlikçileri için adres ve mekân göstermektedir. Türkiye'de meşruiyetini millî iradeden alan toplumsal refleksler ve siyasi birlikteliklerin tezahürlerini tersine çevirme görevi, ne yazık ki CHP'ye verilmiştir." diyerek CHP'ye yüklenen Yalçın, "CHP'ye, bağımsız ve güçlü bir ülke olarak yeni dünya düzeninde yer alma hedefinden Türkiye'yi alıkoymak için, meşru iktidara ve Cumhur İttifakına muhalefet eden siyasi partileri örgütleme rolü biçilmiştir. CHP de, üstlendiği misyon için diğer küçük ve mikroskobik partileri etrafına toplayıp bir zillet koalisyonu oluşturmuştur. Zillet ittifakı, FETÖ'nün başaramadığını, iktidarı bir şekilde devirerek başarmak hevesindedir." ifadelerini kullandı.
'DARBE' VE 'KALKIŞMA' İMASIYMIŞ
Daha sonra sözü CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "TBMM’den geçecek olan bir sonraki bütçe halkın bütçesi olacak" şeklindeki Twitter paylaşımına getiren MHP'li Yalçın, "Seçimler 2023'te gerçekleşeceğine göre, CHP'li il başkanının 2021 için kamuoyuna verdiği mesaj açıktır. Bu bir darbe ve kalkışma imasıdır. CHP, üstlendiği antidemokratik misyonun şifrelerini bir kez daha bir il yöneticisi vasıtasıyla kamuoyuna duyurmuştur" değerlendirmesinde bulundu.
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