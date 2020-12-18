MHP teşkılatları 50'şer kuruş 'siftah parası' ve 'bereket duası' dağıtıyor

18 Aralık 2020 Cuma, 15:59

Ekonomik krizle birlikte yoksulluğun derinleştiği Türkiye'de iktidar ortağı MHP'nin "askıda ekmek" kampanyası büyük tartışma yaratmıştı. Bunun üzerine AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Türkiye'de böyle bir şey var mı? Bugün evine ekmek götüremeyen diye bir şey Türkiye'de var mı? Buna inanıyor musunuz?" tepkisi göstermişti.

MHP bu kez de esnafa yönelik "destek" çalışmasıyla gündem oldu. Partinin Kayseri İlçe teşkilatı, esnafa zarf içerisinde "bereket duası" ve 50 kuruş "siftah parası" dağıttı.

MHP Kocasinan İlçe Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kocasinan İlçe Teşkilatı 4. Bölge teşkilatımızdan örnek davranış; Ülke olarak zor zamanlardan geçtiğimiz şu günlerde 4. Bölge teşkilatımız esnaflarımıza zarf içeresinde Bereket Duası ve ‘siftah bizden bereket Allah’tan’ şiarı ile esnaflarımıza destek olmuşlardır. 4.Bölge Başkanımız Necati Yıldırım’a, yönetimine ve teşkilatımıza bu anlamlı ve bir o kadar da önemli davranışlarından dolayı teşekkür ederiz.”

TAŞÇIER'DEN 'DÜZELTME'

Esnafa gönderilen 50 kuruşluk "siftah" parasına CHP'den tepki geldi. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, “Dün bütçe konuşmamda esnafa karşılıksız bir kuruş destek verilmedi demiştim. MHP İlçe teşkilatının 50 KURUŞLUK bu adımı sonrası düzeltme yapmam gerekiyor. Kocasinan hariç, esnafa 1 kuruş karşılıksız destek verilmedi” ifadelerini kullandı.



