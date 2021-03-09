MHP Genel Başkan Yardımcısı'ndan Zarap ve Çetin açıklaması: "Büyük Kurultay öncesinde cereyan etmesi tesadüf değildir"

09 Mart 2021 Salı, 14:43

Aydın'da 92 yaşındaki Hanım Pınarlı'ya cinsel saldırıda bulunup boğarak öldüren Aytu Çetin'in gözaltı sırasında üç hilalli dövmesinin görünmesi ve Samsun'da da boşandığı kadına öldüresiye şiddet uygulayan İbrahim Zarap'ın MHP'ye yakın olduğunu gösteren fotoğraflarının ortaya çıkmasına ilişkin MHP yönetiminden bir açıklama daha geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada iki olayın toplum vicdanında derin yaralar açtığını belirtirken "bu olaylara en sert tepkinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından gösterildiğini" öne sürüp "MHP; 52 yılı aşan siyasi mücadelesi boyunca Türk milletini diğer beşeri yapılardan daha ihlaslı kılan insani değerlerin yaşatılması için çaba göstermiştir. MHP; kültürel ve sosyal değerlerimizin muhafazasının barış, esenlik ve huzurun devamı açısından olduğu kadar bekamız açısından da önem taşıdığının bilinciyle politikalar üretmiştir" ifadelerini kullandı.

"KURULTAY ÖNCESİ PLANLI SALDIRILAR"

Yalçın, "buna rağmen iki failin birinin siyasi görüşlerini, diğerinin kullandığı üç hilal amblemini bahane eden kimi fırsatçıların, affedilmez suçların faturasını MHP'ye çıkarma çabasına girdiğini" söyleyerek, "Buradan, MHP'nin kamuoyundaki güçlü itibarına suikast düzenlemek için fırsatçılık yapanlara ekmek çıkmayacaktır. Bilakis, partimize haksız isnatta bulunanlar cürmümeşhut hâlinde yakalanmış ve kamuoyu vicdanında mahkûm edilmiş olacaklardır. Kaldı ki MHP ile irtibatlandırılmayı çalışılan kişilerin parti teşkilatında üstlendikleri herhangi bir görev ve mesuliyet de bulunmamaktadır" dedi.

"İki olayın ardından sosyal medya üzerinden MHP ve parti yöneticilerine yönelik sistematik saldırıların başlatıldığını" kaydeden Yalçın, "MHP'yi hedefe koyan sistemli ve planlı saldırıların 18 Mart Perşembe günü yapılacak 13. Olağan Büyük Kurultay öncesinde cereyan etmesi tesadüf değildir. Şer mihrakının; Türkiye'nin bütünlüğü aleyhinde faaliyet gösteren ve bölücülük yapan milletvekilleri hakkındaki fezlekelere dair MHP'nin toplum vicdanına tercüman olarak kararlı bir tutum sergilediği bir dönemde zincirleme saldırılar kurgulaması, meselenin bir başka çarpıcı boyutudur" iddiasında bulundu.



