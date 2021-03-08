MHP, tecavüz yerine işaretin izini aramaya devam ediyor!
MHP, Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 92 yaşındaki Hanım Pınarlı'ya cinsel saldırıda bulunup boğarak öldüren Aytu Çetin'in, gözaltı sırasında üç hilalli dövmesinin görünmesiyle birlikte saldırının değil işaretin "izini sürmeye" devam ediyor. Bahçeli,'provokatör' açıklamasını yaparken İçişleri Bakanlığı dövmeye soruşturma başlattı. Bahçeli'nin başdanışmanı Yıldıray Çiçek de saldırganın aslında HDP'li olduğunu öne sürdü!
Samsun’un Canik ilçesinde boşandığı kadına şiddet uygulayan İbrahim Zarap'ın MHP'ye üye olurken çekilen fotoğrafı ve 92 yaşındaki kadını öldürüp tecavüz eden Aytu Çetin adlı saldırganın bileğindeki üç hilal dövmesi tartışma yarattı.
Kadına yönelik saldırıların ardından MHP’yi işaret eden fotoğrafların gündeme gelmesinin ardından MHP'den peş peşe açıklamalar geldi.
İlk olarak MHP lideri Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi, lekesiz, gölgesiz ve şüphesiz ambleminin istismarına, adi bir suçlu vasıtasıyla karalanmasına asla göz yummayacaktır. Süreç nereye gidiyorsa oraya kadar götürülmeli, katil cezasını bulmalı, eğer varsa arkasındaki provokatörler deşifre edilmelidir" dedi.
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık da zanlının partileriyle bir ilişkisi olmadığını bildirdi.
Bahçeli'nin açıklaması üzerine İçişleri Bakanlığı katil zanlısı Aytu Çetin'in gözüken 'üç hilalli dövmesi' hakkında soruşturma başlattı.
MHP, tecavüzün değil, üç hilalli dövmenin 'izini sürmeye' devam ediyor. Bahçeli'nin başdanışmanı Yıldıray Çiçek de yaptığı paylaşımda saldırganın aslında HDP'li olduğunu öne sürdü!
Çiçek, şunları kaydetti:
"1- Aydın'da 92 yaşındaki yaşlı kadına öldürdükten sonra tecavüz eden Aytu Çetin isimli şerefsiz sapığın 2015 yılında açtığı sayfasında HDP ve Demirtaş sayfaları beğeni olarak tercih edilmiş,2016'da açtığı sayfa ise MHP ve Ülkücü Hareketin sembolleri kullanılmış. Tuhaf geçiş var!
Elbette sapıklığın, katilliğin bir ideolojisi olmaz. Ama her olayı Ülkücü Harekete saldırmak için kullananlara bu ispat bile yeterlidir."
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