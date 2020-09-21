MHP şimdi de ödülünü TTB'ye adayan Rutkay Aziz'i hedef aldı
MHP yöneticileri Türk Tabipler Birliği'nden sonra şimdi de Altın Koza Film Festivali'nde aldığı Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü TTB'ye adayan usta oyuncu Rutkay Aziz'i hedef aldı.
Usta oyuncu Rutkay Aziz, Altın Koza Film Festivali'nde aldığı Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü, MHP lideri Devlet Bahçeli ve hükümet medyası tarafından hedef gösterilen Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) ve tüm sağlık emekçilerine adadı.
Burada bir konuşma yapan Rutkay Aziz, şunları söyledi: "Onur ödülü... Ben bu ödülü, son derecede onurlu ve ilkeli bir biçimde emek veren Türk Tabipleri Birliği'ne hediye edeceğim. Bu hafta içinde sizlerin de selamlarınızı ve alkışlarınızı göndererek onları selamlayacağım. Hem sağlık emekçilerini hem de tabipleri. Tekrar tekrar sağ olun."
MHP'DEN RUTKAY AZİZ'E: HALT EDİYOR, KENDİNİ KANDIRIYOR!
Twitter hesabından Rutkay Aziz'in konuşmasını alıntılayarak tweet atan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, usta oyuncu Rutkay Aziz’i böyle hedef aldı:
Yönter, “Bozacının şahidi şiracıdır! Rutkay Aziz’in aldığı onur ödülü kocaman bir muamma...Üstelik mezkur ödülünü Tabipler Birliğine adamış...Sanıyorum Liderimize tarizle nispet yapıyor! Yani halt ediyor, kendini kandırıyor! Bitmediler gitti! Rutkay Bey onur devredilmez. TTB kapatılsın...” ifadelerini kullandı.
Bozacının şahidi şiracıdır! Rutkay Aziz’in aldığı onur ödülü kocaman bir muamma...Üstelik mezkur ödülünü Tabipler Birliğine adamış...Sanıyorum Liderimize tarizle nispet yapıyor! Yani halt ediyor, kendini kandırıyor! Bitmediler gitti! Rutkay Bey onur devredilmez. TTB kapatılsın... https://t.co/ViQ0gfPUv0— İzzet Ulvi YÖNTER (@UlviYonter) September 21, 2020
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