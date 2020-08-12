MHP'de ölüm tehdidi iddiası: 'Terör süsü verecekler'

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 14:48

MHP Diyarbakır İl Teşkilatı, eski ilçe başkanına yönelik ölüm tehdidi iddiasıyla gündeme oturdu.

Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp’in AFAD çadırında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği kolideki bakliyat yardımlarını dağıtmayarak, hayvanlarına yedirdiğini ileri süren Kocaköy eski İlçe Başkanı Zeynel Can, ölüm tehditleri aldığını belirterek, koruma talebinde bulundu. Can, “Ailemi ve beni öldürüp, terör süsü vereceklerini söylediler” dedi.

ANKA'nın haberine göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran Can, Kayaalp’i MHP Genel Merkezi’ne şikayet ettikten sonra tehditler aldığını belirterek, “Telefonla ve yüz yüze geldiğimizde ailemi ve beni öldürüp, terör süsü vereceklerini söylediler. Şahsıma ve aileme hakarette bulundular” dedi. Can ayrıca Kayaalp’ten şikayetçi oldu.

Can, Kayaalp’i gıda yardımlarının bir bölümünü akrabalarına dağıtmak, bir bölümünü de hayvanlarına yedirmekle suçlayarak, “Sakatın, fakirin haklarını hayvanlarına veriyor. Biz buna itiraz edince, 3 ilçe başkanını görevden aldı” demişti. Kayaalp ise Can’ın ‘MHP’yi geçim kapısı olarak gördüğünü’ ileri sürerek, “Bu herif 25 yıl ilçe başkanlığı yapmış, 25 yıldır da 70 oyu geçememiş. Hakkında 700’den fazla şikayet var” ifadelerini kullanmıştı.