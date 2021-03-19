MHP'den açıklama: Bahçeli AKP'nin büyük kongresine katılmıyor

19 Mart 2021 Cuma, 17:17

24 Mart Çarşamba günü yapılacak AKP 7. Olağan Büyük Kongresi'ne MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katılmayacak.

MHP, kongreye Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlık edeceği üst düzey heyetle katılacak.

Partiden yapılan açıklamaya göre, MHP, AKP Kongresi'nde TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Başkan Yardımcıları Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter ve Sadir Durmaz ile Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay'ın yer aldığı heyetle temsil edilecek.

AKP de MHP'nin 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'na Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Mehmet Özhaseki ve Jülide Sarıeroğlu ile katılmıştı.