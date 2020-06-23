MHP'den Alparslan Türkeş'in oğluna 'ihanet' yanıtı

23 Haziran 2020 Salı, 23:18

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı ve MHP’nin yayın organı Türkgün gazetesi yazarı Yıldıray Çiçek, bugünkü yazısında “Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in milyonlarca evladı vardır. MHP de Başbuğ Türkeş’in milyonlarca evladına bıraktığı en büyük miraslardan birisidir. En acı olan da seçimlerde PKK’nın büyük partisi haline gelen CHP’nin başarısı için çalışmış, CHP’nin adaylarını destekleyip, ona oy vermiş olan Ahmet Kutalmış’ın, MHP’yi Başbuğ Türkeş’e ihanetle suçlamasıdır” ifadelerini kullandı.

“TERBİYESİZLİK YAPIYOR”

Yıldıray Çiçek, şunları yazdı:

“Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in diğer oğlu Ahmet Kutalmış ise siyasete AKP’de başladı, en son yerel seçim çalışmasını ise CHP için yaptı. MHP’nin vefa adına yaptığı hiçbir davete dönüp bakmadı.

Şimdi böyle birisi çıkmış Babalar Günü’nde ‘Senin gücünle babalık yapıp, kendini baba sananlar var. Sana ihanet ve hakaret edenleri, MHP genel merkezinde oturtanlar var. Senin sayende hüküm giyip utanmadan bize meydan okuyanlar var. Merak etme babaların babası. Ardında korkunç bir intikam alacaklar var’ mesajını paylaşarak hem vefasızlık yapıyor, hem terbiyesizlik yapıyor, hem de tehdit ediyor. Ahmet Kutalmış’ın utanması olsa, gerçekten kendisi adına utanılacak mesaj olmuştur bu…”

“AHMET KUTALMIŞ’IN UTANMASI YOKTUR”

"MHP ne yapmıştır da Başbuğ Türkeş’e ihanet etmiştir?” diye soran Çiçek şöyle devam etti:

“MHP, AKP ile Cumhur İttifakı kurduğu için mi ihanet etmiştir? Konu eğer AKP ile yan yana gelmek ise kendisine çok şey hatırlatır ve utanmasını bekleriz. Ama sözlerinden anlaşılacağı üzere Ahmet Kutalmış’ın utanması yoktur.

Ahmet Kutalmış, AKP’den ne zaman milletvekili olmuştur? O tarihler AKP ve MHP’nin birbirine çok sert eleştiriler yaptığı günlerdi. AKP’nin Habur’u, Oslo’yu gerçekleştirdiği, PKK açılımı yaptığı ve MHP’nin tüm bunlara şiddetle karşı çıktığı günlerde, Ahmet Kutalmış buna rağmen AKP’den milletvekili olmuştu. Ahmet Kutalmış’ın bugün ihanetten falan bahsettiğine bakmayın, MHP hangi noktada ise o tam tersini yapmayı bir yaşam tarzı haline getirmiştir.”

NE OLMUŞTU

Kutalmış Türkeş, Babalar Günü’nde sosyal medyada şu mesajı paylaşmıştı:

“Senin gücünle babalık yapıp, kendini baba sananlar var! Sana ihanet ve hakaret edenleri, MHP Genel Merkezinde oturtanlar var! Senin sayende hüküm sürüp, utanmadan bize meydan okuyanlar var! Merak etme babaların babası; ardında korkunç bir intikam alacaklar var!”