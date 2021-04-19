MHP'den belediye başkanlarına 'hizmet damgalı pasaport' uyarısı
İçişleri Bakanlığı, belediyelerce görevlendirilen kişilere hizmet pasaportlarının dağıtımını durdurdu. MHP yönetimi de kendi belediyelerini uyardı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP'li belediye başkanlarına gönderdiği yazıda, İçişleri Bakanlığının yerel yönetimlerce görevlendirilen kişilere verilen hizmet pasaportlarının dağıtımını yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar durdurduğunu hatırlattı.
Sadir Durmaz, yazıda belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport düzenlenerek yurt dışına çıkış yapmalarının sağlandığına yönelik bazı iddiaların, son zamanlarda kamuoyunun gündemine geldiğini hatırlattı.
Durmaz, "İçişleri Bakanlığı meseleyle ilgili müfettiş görevlendirerek soruşturma başlatmıştır. Bakanlık, konuya ilişkin açıklamasında, 'belediyeler aracılığıyla, kamu görevlisi olmayanlara hizmet damgalı pasaport düzenlenmesi uygulamasının yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar durdurulduğunu' belirtmiştir. Bu kapsamda gereken hassasiyetin gösterilmesini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.
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