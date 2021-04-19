2 AKP'li belediyeden daha 'insan kaçakçısına' gezi kararı

19 Nisan 2021 Pazartesi, 02:00

K.Ş’nin talebi üzerine Akdeniz Belediye Meclisi, 22 belediye meclisi üyesiyle birlikte 82 vatandaşın Almanya gezisine götürülmesi konusunda Başkan Mustafa Gültak’a yetki verdi. CHP’li Yenişehir Belediye Meclisi de Almanya’da yaşayan E.A. adlı kişinin davetine olumlu yanıt verdi. 61 kişi Mersin Ortopedik Engelliler Derneği ve Yenişehir Belediyesi’nin adını kullanarak Almanya’ya gidecekti ancak o gezi de pandemi engeline takıldı.

YEŞİLYURT’TAKİ PROJENİN AYNISI

Beyaz Melekler Tüm Engelliler Derneği adına iş insanı K.Ş. tarafından yapılan başvuru 1 Aralık 2020 tarihinde Akdeniz Belediye Meclisi’ne geldi. K.Ş. dernek adına yazdığı yazıda “Geleceğimiz Çöp Olmasın/Hayatın İçinde Biz de Varız” projesi kapsamında Mersin Körler Eğitim Derneği’nden iki, Beyaz Melekler Engelliler Derneği’nden 56 ve Akdeniz Belediye Meclisi üyelerinden 10 kişiyi, masrafları tamamen kendisi tarafından karşılanmak üzere Almanya gezisine götürmek istediğini bildirdi.

Akdeniz Belediye Meclisi teklifi komisyonlara sevk etti. Konu komisyonlarda görüşülürken geziye katılacak belediye meclisi üyesi sayısının 10 değil, 22’ye çıkarılması önerildi. Akdeniz Belediye Meclisi, 15 Aralık 2020’de sadece bu konu için olağanüstü gündemle toplandı. Toplantıda, 22 belediye meclisi üyesiyle birlikte derneklerin belirleyeceği 58 kişinin Almanya gezisine gitmesi konusunda Başkan Mustafa Gültak’a yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi. Ancak gezi pandemi nedeniyle yapılamadı.

CHP’li Yenişehir Belediyesi’nin de Almanya merkezli faaliyet yürüten ve Türkiye’deki engelli derneklerini kullanarak ilçe belediyeleri aracılığıyla yurtdışına insan götüren derneklerin hedefi olduğu ortaya çıktı.

Almanya’da faaliyet gösteren ‘Profuture E.V kinder jugendund famili en hilfemuhren kamp’ adlı bir derneğin başkanı olduğunu beyan eden E.A. adlı Türk vatandaşı, Mersin Ortopedik Engelliler Derneği aracılığıyla Yenişehir Belediyesi ile temasa geçti. E.A., “Temiz Çevre Temiz Toplum” projesi kapsamında Mersin Ortopedik Engelliler Derneği’nden 61 kişinin Almanya gezisine götürüleceğini belirterek belediye meclisi üyesi 8 kişinin de geziye katılmasını istedi. Belediye meclisi de işbirliği teklifini onayladı ve 8 isim belirledi. 8 belediye meclisi üyesi ile 61 vatandaşın gideceği bu gezi de pandemi koşulları nedeniyle yapılamadı.

MECLİS’TE KOMİSYON KURULMALI

CHP Genel Başkan yardımcıları Seyit Torun ve Veli Ağbaba, Malatya Yeşilyurt ile birlikte bazı AKP’li belediyelerde yaşandığı ortaya çıkan “yurtdışına toplu kaçış” skandalını TBMM’ye taşıdı. Torun ve Ağbaba, Meclis’te komisyon kurulması talebiyle araştırma önergeleri verdi.

CHP’li Torun, “Malatya’daki insan kaçakçılığı skandalının CHP’li belediye meclis üyeleri tarafından ortaya çıkarıldığını anımsatarak “Bu gelişmenin ardından AK Partili pek çok belediyede benzer iddialar gündeme geldi. Elazığ Akçakiraz Belediye Başkanı, 2019’da Almanya’ya gönderdikleri 20 kişiden 3’ünün geri döndüğünü kendi açıkladı. Arıcak ve Baskil belediyelerinde de soruşturma başlatıldı. Bize gelen bilgilere göre, skandal dört belediye ile sınırlı değil. Onlarca belediyenin aracılık etmesiyle, yüzlerce kişinin yurtdışına kaçtığı iddiaları var” diye konuştu.

Torun, iktidarın attığı adımların kamuoyunu tatmin etmediğini kaydederek “Akıl almaz kaçışlar konusunda siyaset kurumu devreye girmeli. İddiaların şeffaf şekilde incelenmesi parlamentonun görevi. Meclis’te bir araştırma komisyonu kurulmasını ve sorumluların bilgi vermesini istiyoruz. Böyle bir skandal CHP’li belediyelerde yaşansa kıyameti koparacak olanlar, şimdi kafasını kuma gömerek milleti kandıramaz. Yüzlerce kişi Erdoğan’ın yönettiği ülkeden Erdoğan’ın belediyeleri aracılığıyla kaçmış. ‘Avrupa bizi kıskanıyor’ diyenlerin belediyeleri, Avrupa’ya insan kaçırır hale gelmiş” değerlendirmesinde bulundu.

‘CHP İNCELİYOR’

Torun, iddialarla ilgili parti içinde kapsamlı inceleme başlattıklarını belirterek “Ülkenin dört bir tarafından, örgütlerimizden, belediye meclis üyelerimizden gelen iddialar bize ulaşıyor, biz de bunları detaylı olarak inceliyoruz. Halka hizmeti, insan kaçakçılığı olarak gören bu zihniyetin tüm foyasını meydana çıkaracağız. Bu skandalının peşini asla bırakmayacağız” dedi.

AĞBABA, İLÇELERİ SAYDI

Ağbaba da Malatya Yeşilyurt Belediyesi’ndeki kaçakçılığa dikkat çekerek “Elazığ Arıcak, Akçakiraz, Baskil, Ordu Korgan, Tokat Erbaa, Bursa Yıldırım gibi Türkiye’nin birçok ilçe belediyesinde de toplu ilticaların yapıldığı ortaya çıktı. Belediyelerin amacı dışında yurtdışına insan taşıdığı iddiası etkin bir şekilde araştırılmalı. Devlet imkânlarının kullanılıyor olması, yurtdışına gönderilen kişilerin kimliklerinin, haklarında herhangi bir suç isnadı bulunup bulunmadığının tespit edilmesi, aracı şirketlerin hangi amaçla kurulduğu ve hangi faaliyetleri yaptığının belirlenmesi büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.