MHP'den, Devlet Bahçeli'nin Saray'da ofisinin olduğu iddiasına yanıt

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 16:24

Saadet Partisi GİK Üyesi Lütfi Yalman, canlı yayında "Perinçek’in, Bahçeli’nin hatta Mehmet Ağar beyin bile Beştepe’de ofislerinin olduğu söyleniyor. Böyle iddialar var" ifadelerini kullanmıştı.

Gündem yaratan bu iddia sonrası siyasetçilerden farklı tepkiler geli. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Semih Yalçın, "Türkiye’de korona virüs salgınından olumsuz etkilenen bazı politikacıların ciddi hafıza kaybına uğradığına; hatta Türkiye’nin bugün geldiği noktayı, en azından yakın geçmişte ülkede olup bitenleri insaf ve ferasetle analiz etme yeteneklerini yitirdiğine şahit olunmaktadır" düşüncesini savundu.

"SP VE ÖTEKİ ZİLLET İTTİFAKI ÇEVRELERİNDE HAZIMSIZLIĞA YOL AÇMIŞTIR"

Türkiye’de son birkaç yılda yaşanan baş döndürücü gelişmeleri ve sonuçlarını iyi bildikleri hâlde maksatlı olarak gerçekleri saptıran, bunun üzerinden çıkar ve fayda devşirmeye çalışan politikacılara da rastlandığını belirten Yalçın, şöyle devam etti:

Bilhassa ikinci kategoriye son girenlerden Saadet Parti’li Lütfü Yalman; Konya’da katıldığı bir yerel televizyon programında MHP hakkında asılsız ve iftiralarla dolu iddialar dile getirmiştir. Her ne kadar L. Yalman MHP hakkındaki iddialarının kendi şahsi görüşü olduğunu ileri sürse de görüşleri; siyasi kimliği, partisi ve mensup olduğu inanç ekseni adına bağlayıcıdır.

Söz konusu iftira ve suçlamalar göstermektedir ki MHP’nin Türk siyasetinde temsil ettiği çözüm üretme, istikrarı kuvvetlendirme ve yapıcı siyaset takip etme misyonu SP ve öteki zillet ittifakı çevrelerinde hazımsızlığa yol açmıştır.

NE OLMUŞTU?

Kanal 42 Televizyonu’nda yayınlanan Sümen Altı programına katılan Saadet Partisi GİK Üyesi Lütfi Yalman, “Devlet Bahçeli’nin ve Doğu Perinçek’in hükümetin ve Tayyip beyin yanında yer almasını ve desteklemesinin ne olduğunu bilemiyorum. Bir açıklama yapmak lazım. İktidarın nimetlerinden istifade ediyorlar. Zaman zaman bazı bilgiler geliyor. Doğu Perinçek’in, Devlet Bahçeli’nin hatta Mehmet Ağar beyin bile Beştepe’de ofislerinin olduğu söyleniyor. Böyle iddialar var. Bunlar, değişik siyasi ortamlarda söyleniyor ve konuşuluyor” demişti.