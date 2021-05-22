Özgür Özel'den Cumhur İttifakı'na üç bileşen eleştirisi: AKP, MHP, mafya

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 12:29

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Halk TV'de katıldığı programda suç örgütlü lideri Sedat Peker'in yayımladığı videolarla gündemin en tartışmalı konusu haline gelen siyaset-mafya-medya ilişkisine dair dikakt çeken değerlendirmelerde bulundu.

"Son dönemde ortaya çıktı ki Cumhur İttifakı'nın üç bileşeni var" diyen CHP'li Özel, "AK Parti, MHP ve organize suç örgütleri diyelim. Veya Türkiye'deki mafyalar" tepkisini gösterdi.

Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"AFFI ÇAKICI İÇİN ÇALIŞTIRAN BİR CUMHUR İTTİFAKI"

Esas sıkıntı şu: Türkiye'de bir Cumhur İttifakı var. Cumhur İttifakı'nın siyasi partiler olarak iki tane bileşeni var. Bir tanesi Adalet ve Kalkınma Partisi, bir tanesi MHP. Süreç içinde önce MHP Genel Başkanı'nın Alaattin Çakıcı'yı cezaevinde ziyareti, onunla verdiği özel bir poz, ardından afla ilgili açıklaması ve neredeyse kişiye özel sayılabilecek bir affın koronanın ilk dönemlerinde Meclis'i esnaf, çiftçi, emekli beklerken Alaattin Çakıcı için çalıştıran bir Cumhur İttifakı.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN ÜÇ BİLEŞENİ VAR"

Ve Sedat Peker'in yerel seçimler sürecinde de genel seçim sürecinde de bildiğimiz Cumhur İttifakı'na oy toplayan mitingleri kan donduran bir takım açıklamaları, "Oluk oluk kan akar gibi ifadeleri falan... Ve son dönemde ortaya çıktı ki Cumhur İttifakı'nın üç bileşeni var. AK Parti, MHP ve organize suç örgütleri diyelim. Veya Türkiye'deki mafyalar.

"SUÇ ÖRGÜTLERİNİN LİDERLERİYLE GAYET İYİ İLİŞKİLERİ VAR"

Bunlar tabir uygun olimpiyat halkalarının birbirine geçmesi gibi. İlkokulda kümeleri öğrenirdik. Cumhur İttifakı 3 yuvarlaktan oluşuyor ama bir kesişim kümesi var. Taralı alan ortada. O taralı alanda Süleyman Soylu duruyor. Hem AK Parti'den hem MHP'den o, hem de suç örgütlerinin liderleriyle gayet iyi ilişkileri var. O suç örgütü liderlerinin ağzından Süleyman Soylu'ya övgü dolu sözler duyuyoruz.

Süleyman Soylu'yu eleştiriyorsunuz, olmadık yerlerden size en ağır tehditler, sözler geliyor. Bazen gazeteci, bazen kimliği saklı bir trol oluyor. Alaattin Çakıcı'nın ana muhalefet partisinin genel başkanına son derece uslüpsuz, tepki çeken bir mektup yazması, buna Cumhur İttifakı'nın bıyık altından kıkırdaması.