MHP fon tartışması üzerine harekete geçti

Türkiye son haftalarda tartıştığı, bazı medya kuruluşlarının ABD'den fon almasını tartışması Meclis gündemine taşındı.

cumhuriyet.com.tr
16 Ağustos 2021 Pazartesi, 15:34
MHP fon tartışması üzerine harekete geçti
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MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, konuyla ilgili TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi sunduğunu duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yayımlayan MHP’li Halil Öztürk, aralarında yurt dışından fon alan dernek ve kuruluşların araştırılmasını talep etti.

Öztürk açıklamasında, “İlk imza sahibi olarak hazırlayıp TBMM Başkanlığı’na sunduğumuz kanun teklifi ile internet ve sosyal medya dâhil olmak üzere her türlü mecrada habercilik, yayıncılık faaliyetlerinde bulunanların yabancı mali kaynaklar ile finanse edilmesi halinde sicil tutulmasını öngördük.” ifadelerini kullandı.

SARAY’DAKİ O İSİM DE 

Fon alan dernekler arasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı  Mehmet Uçum’un kurucu başkanlığını yaptığı PODEM de yer alıyor. Uçum, fon tartışmalarının ardından “Haberim yoktu” açıklamasında bulunmuştu.


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