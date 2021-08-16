MHP fon tartışması üzerine harekete geçti

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 15:34

MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, konuyla ilgili TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi sunduğunu duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yayımlayan MHP’li Halil Öztürk, aralarında yurt dışından fon alan dernek ve kuruluşların araştırılmasını talep etti.

Öztürk açıklamasında, “İlk imza sahibi olarak hazırlayıp TBMM Başkanlığı’na sunduğumuz kanun teklifi ile internet ve sosyal medya dâhil olmak üzere her türlü mecrada habercilik, yayıncılık faaliyetlerinde bulunanların yabancı mali kaynaklar ile finanse edilmesi halinde sicil tutulmasını öngördük.” ifadelerini kullandı.

1) Bilindiği üzere yakın zamanda ülkemizde faaliyet gösteren; özellikle kendilerini ‘bağımsız’ olarak tanımlayan bazı medya kuruluşlarına, başta ABD olmak üzere farklı Avrupa ülkelerinden fon aktarıldığı kamuoyuna yansımıştır. pic.twitter.com/F8gSMLR7rS — Halil ÖZTÜRK (@Avkthalilozturk) August 16, 2021

SARAY’DAKİ O İSİM DE

Fon alan dernekler arasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un kurucu başkanlığını yaptığı PODEM de yer alıyor. Uçum, fon tartışmalarının ardından “Haberim yoktu” açıklamasında bulunmuştu.