MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt isyan etti
AKP'ye yönelik eleştirileri nedeniyle MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, hükûmete yakın A Haber’e göndermede bulundu.
AKP'ye yönelik eleştirileri nedeniyle MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, hükûmete yakın A Haber’e göndermede bulundu.
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, televizyonlarda kendisine yer verilmediğini belirten Enginyurt, bunu yapanların başında ise Turkuvaz Medya'nın televizyonu A Haber’in geldiğini söyledi.
Enginyurt paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"MHP den ihraç edildik diye biliyordum. Abi, A Haber başta olmak üzere, bütün iktidar medyası da ihraç etmiş. Bir de şu televizyona çıkma, şu tv de ne işin var diye soranlar! Ne yapayım! Kaderimmiş diyerek bir köşede oturayım mı? Cemal Enginyurt susmaz, susturulamaz. A Haber'e küstüm."
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