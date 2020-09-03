MHP'den ihraç edilen Enginyurt: Türkiye erken seçime koşuyor
MHP'den ihracıyla çok konuşulan Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Önünümüzdeki zaman diliminde yapılacak seçim, parlamenter sisteme dönülmüş bir seçim sisteminde yapılacaktır" dedi.
MHP’den ihraç edilen Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Twitter hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.
Enginyurt dün yaptığı paylaşımda “Türkiye erken veya zamanından önce yapılacak seçime hızla koşuyor” dedi, “Önümüzdeki zaman diliminde yapılacak seçim, parlamenter sisteme dönülmüş bir seçim sisteminde yapılacaktır” ifadelerine yer verdi.
Sözlerini “Seçime girmeyi hedefleyen bütün partilere halisane uyarıdır” diye sürdüren Enginyurt, “Bana göre, AK Parti için de ideal olan budur” diye yazdı.
BUGÜN DE DEVAM ETTİ
Cemal Enginyurt, bugün de TELE 1 ekranlarının RTÜK'ün cezasıyla karartılmasını eleştiren ve ekonomik krizin esnaflardaki etkisini vurgulayan paylaşımlar yaptı.
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