MHP'den istifa eden Derepazarı Belediye Başkanı Selim Metin kimdir?

13 Nisan 2021 Salı, 20:56

Rize'de Derepazarı Belediye Başkanı Selim Metin, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)’den istifa etti. Metin, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP’den aday olarak seçilmişti.

İstifa gerekçesiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmazken Metin’in görevine bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceği belirtildi.

Metin'in MHP'den istifa etmesiyle MHP'nin Rize'deki belediye sayısı 2'ye düştü. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP, Rize'nin Derepazarı, Çayeli ve İkizdere ilçe belediye başkanlıklarını kazanmıştı.

SELİM METİN KİMDİR?

Selim Metin, 1958 yılında Rize’nin Derepazarı ilçesi Sarıyer mahallesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini doğup büyüdüğü Derepazarı ilçesinde tamamladı. 1978 yılında Rize Merkez Ticaret Lisesinden mezun oldu.

1981 yılında Çaykur Çay Kooperatifleri Birliğinde memur olarak göreve başladı. 1994-1999 yıllarında Derepazarı Belediye Başkanlığı görevini kazanarak Derepazarı halkına hizmet etti.

Daha sonrasında aktif olarak iş hayatına devam ederken 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP'den aday gösterildi ve Derepazarı Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 4 erkek çocuk babası olan Metin, görevine bağımsız belediye başkanı olarak devam edecek.







