MHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti
MHP’den Derepazarı Belediye Başkanı seçilen Selim Metin partisinden istifa etti.
31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP’den aday olarak seçilen Rize'nin Derepazarı İlçe Belediye Başkanı Selim Metin partisinden istifa etti. İstifa gerekçesiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmazken Metin’in görevine bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceği belirtildi.
Noter aracılığıyla istifasını genel merkeze sunan Metin, olay53 haber sitesine yaptığı açıklamada bağımsız belediye başkanı olarak görevine devam edeceğini söyledi. Metin, belediye hizmetlerinin takibi için İstanbul'da bulunduğunu kaydederek, Rize'ye dönüşünde basın açıklamasında bulunabileceğini ifade etti.
Metin'in MHP'den istifa etmesiyle MHP'nin Rize'deki belediye sayısı 2'ye düştü. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP, Rize'nin Derepazarı, Çayeli ve İkizdere ilçe belediye başkanlıklarını kazanmıştı.
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