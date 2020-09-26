MHP’den operasyon değerlendirmesi: Emperyalizme mesaj

26 Eylül 2020 Cumartesi, 06:00

MHP’ye göre operasyonun üç önemli boyutu var. Birincisi ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin geçen günlerde, “Türkiye, terör örgütlerine askeri operasyon yapmayacak” açıklaması.

İkincisi eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın hakkında devam eden soruşturma ve muhalefetin erken seçim söylemlerinin önüne geçmesi.

Cumhuriyet’e, operasyon hakkındaki partinin görüşü üzerine değerlendirmelerde bulunan MHP kurmayları, bu opersyonun aynı zamanda “emperyalizme ve emperyalizmin güdümüne girenlere yönelik bir operasyon olduğunu” değerlendiriyor.

ABD’nin Suriye Temsilcisi James Jeffrey’in, PKK/YPG liderleri ve ENKS temsilcileriyle yaptığı görüşmede, “Türkiye’nin bölgede yeni bir askeri operasyon başlatmayacağına” yönelik sözleri anımsatılıyor. Bu sözlerle Jeffrey’in “kimi ve kimleri işaret ettiğinin tespit edilmesi gerektiğine” vurgu yapılırken, “sözlerin alt mesajı için Türkiye’nin yakın tarihine bakılması gerektiği” savunuluyor.

Kobani, 6-8 Ekim olayları ve o süreçte yürütülen Doğu illerindeki “Hendek Operasyonu”nun ardında kimlerin olduğunun aydınlatılması gerektiğine işaret ediliyor. MHP’li kurmaylar, “erken seçim” tartışmalarına da sert çıkıyor.

Kulislerde, HDP’ye yönelik böyle bir operasyonun da “muhalefetin dile getirdiği erken seçim iddialarını boşa çıkardığı” yorumları yapılıyor.