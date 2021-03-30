MHP'den Şentop'un Montrö açıklamalarına tepki
TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un, Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi sonrasında çekilmeyi savunurken, bir soru üzerine Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne ilişkin açıklaması, sözleşmenin, Türkiye’nin Boğazlar üzerinde tam kontrol hakkını garantilediğini vurgulayan MHP kanadında tepkiyle karşılandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin daha Kanal İstanbul projesi tartışılırken Montrö ile ilgili hassasiyetinin altını kalın çizgilerle çizdiğine dikkat çekilirken, şimdi yapılan bu açıklamanın “toplumda kutuplaşma yaratacağına” dikkat çekiliyor. Bu nedenle Cumhur İttifakı bileşenlerinin “toplumu kutuplaştıracak, Türk milletinin hassasiyetle üzerinde durduğu ve Türkiye’nin bekasının söz konusu olduğu konularla ilgili açıklamalardan uzak durması gerektiği” vurgulanıyor.
Cumhur İttifakı’nın özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası “Türkiye’nin bekası için kurulan bir birliktelik” olduğunun altı çizilirken, “Montrö ile ilgili açıklamaları fırsat bilen bazı siyasilerin, Türkiye’yi bunun üzerinden yabancı ülkelere şikâyet edilebileceği, bunun da Türkiye üzerinde emperyalizmin baskısını artırabileceği, kurucu değerler ve Türkiye’nin kurucusu yüce önder Mustafa Kemal Atatürk karşıtı cepheyi güçlendireceği” belirtiliyor. Türkiye’nin asla emperyalizmin tuzağına düşürülmemesi gerektiğinin altı çiziliyor.
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