MHP'li Etimesgut Belediyesi'nden üç market zincirine izin vermeme kararı
MHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, ilçede bundan sonra yeni BİM, A101 ve ŞOK şubesi açılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde MHP'li belediye başkanı Enver Demirel, bundan böyle A 101, BİM ve ŞOK Marketlerin yeni şubelerinin açılmasına izin vermeyeceklerini açıkladı.
Demirel, Etimesgut Belediye Meclis Toplantısında gündem dışı yaptığı açıklamada "Biz Etimesgut'ta böyle bir çalışma başlattık. Ankara'da Sincan, Keçiören, Çankaya, Mamak, Yenimahalle Belediyeleri'de böyle bir karar alarak çalışma başlatabilirler. Bu marketler küçük esnafımızı öldürüyor, amaç dışı ürünler bile satıyorlar. Elektrikli ev aletlerine varana kadar kampanyalı ürün satıyorlar. Benim esnafın bunlara karşı direnemiyor" diye konuştu.
YENİ ŞUBE AÇMALARINA İZİN YOK
Etimesgut'ta A101'in 62, BİM'in 69 ve Şok Market'in 55 şubesi bulunduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Enver Demirel, "Belediye Başkanları olarak bizlerin vatandaşın yanında yer alması gerekir. İhtiyaç ve taleplerine kulaklarımızı tıkayamayız. Etimesgut'ta binin üzerinde küçük esnaf var. Bu marketler küçük esnafımızı öldürüyor. Bunlar birbirleriyle yarışa girip Etimesgut'ta her buldukları yere şube açmalarına müsaade etmeyeceğim. Bu belki hukuki değil ama Etimesgut'ta dengeleri korumak zorundayız. Biz vatandaşımız için varız. Biz bu tutumumuz diğer belediyelere de örnek olmalı. Yerel yönetimler olarak bunu başarırsak küçük esnafımızı ayakta tutabiliriz" diye konuştu.
Tarafsız, doğru ve ilkeli gazeteciliğin adresi Cumhuriyet artık Telegram'da.— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) November 28, 2020
Gündem yoğunluğundan gözünüzden kaçan haberleri görmek, son dakika gelişmelerini takip etmek ve Telegram'a özel içerikleri kaçırmamanız için kanalımıza abone olun. https://t.co/xqK2PpSgV0 pic.twitter.com/uu29S5hnYi
En Çok Okunan Haberler
- Cumhurbaşkanlığı’ndan 'WhatsApp' açıklaması
- MEB duyurdu: Yarın tüm okullarda yapılacak
- 22 ülkedeki cumhurbaşkanı maaşıyla karşılaştırıldı
- Ya Cumhur ya 3. yol
- 'Kaftancıoğlu' montajına yanıtını aldı
- MHP'li belediyeden üç market zincirine yasak
- Bankalar faiz oranlarını değiştirdi: Yeni faiz oranları
- Erman Toroğlu'ndan skandal ırkçı ifadeler
- Ayçiçek yağlarına gelen zamların arkasında kim var?
- SADAT’tan suikast dersi
Video Haberler
- İstanbul'da tencere tavalı Melih Bulu protestosu
- Tarihi Aya Yani Kilisesi definecilerin hedefi oldu
- 'Bu hastalığın benzerliği Covid-19'la karıştırılabilir'
- Ayıptır, günahtır! Makamının farkına var artık
- Boğaziçili öğrencilerden Erdoğan'a videolu yanıt
- AKP'li vekilin zor anları: Ben nasıl kurtaracağım şimdi?
- Cezaevinde kol kırma anı güvenlik kamerasına yansıdı
- Suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı
- Kaybolan oğluna sesini duyurmaya çalışan annenin feryadı
- 'Erdoğan bu kongrede parti başkanlığını bırakacak'
En Çok Okunan Haberler
- Cumhurbaşkanlığı’ndan 'WhatsApp' açıklaması
- MEB duyurdu: Yarın tüm okullarda yapılacak
- 22 ülkedeki cumhurbaşkanı maaşıyla karşılaştırıldı
- Ya Cumhur ya 3. yol
- 'Kaftancıoğlu' montajına yanıtını aldı
- MHP'li belediyeden üç market zincirine yasak
- Bankalar faiz oranlarını değiştirdi: Yeni faiz oranları
- Erman Toroğlu'ndan skandal ırkçı ifadeler
- Ayçiçek yağlarına gelen zamların arkasında kim var?
- SADAT’tan suikast dersi