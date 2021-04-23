Thodex skandalı için Meclis araştırması talebi

23 Nisan 2021 Cuma, 10:43

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı iddiası Meclis'e taşındı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in aralarında olduğu bir grup CHP'li milletvekili tarafından Meclis Başkanlığına sunulan önergede, 400 bine yakın kullanıcısı olan yerli kripto para borsası Thodex’teki skandalın göstere göstere geldiği belirtilerek "Yaklaşık 2 milyar dolarlık bir paranın buharlaştığı hesap ediliyor. Bu cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık vakasıdır" denildi.

Yurttaşların can güvenliğini korumanın yanında, mal güvenliğini de korumak devletin en önemli asli görevleri arasında yer almaktadır diyen CHP’li vekillerin önergesinde “Ülkemizde yaşanan ve ortaya çıkan son dolandırıcılık vakası, sorunun ne kadar tehlikeli boyutlara ulaştığının da göstergesidir.” ifadelerine yer verildi.

Kripto paralarla ilgili olarak, Türkiye'nin bir milyonu aşan yatırımcı sayısı ile Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sıraya çıkması karşısında bile ciddi bir önlem alınmadığını belirten Tekin ve arkadaşları, “Cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık vurgunu karşısında gereken yasal düzenlemelerin vakit kaybedilmeden belirlenmesi ve hayata geçirilmesi, devletin güvenilirliği açısından zorunluluk haline gelmiştir.” vurgusu yapıldı.

"Kripto", "dijital" veya "sanal" olarak ifade edilen varlıklarla ilgili yasal düzenleme yapılamazsa mağduriyetlere yenilerinin eklenme riskinin çok yüksek olduğunu ifade eden Tekin ve arkadaşları “Sanal para birimleri için günümüzdeki en büyük engellerden biri sağlıklı bir hukuki zeminin bulunmamasıdır. Hukuksal bir zemini olmayan, spekülasyonlara duyarlılığı çok yüksek olan Bitcoin sistemi, her geçen gün kara para aklama, dolandırıcılık ve diğer suçlar için elverişli bir zemin oluşturduğu görülmektedir. Yatırımcılara kısa vadede yüksek kazançlar elde etme imkânı sağlasa bile uzun dönemde tüm ülkeyi bir kriz hikâyesine dönüşme riskini her zaman taşıdığını düşünüyoruz” ifadesine yer verildi.

ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMALI

'Thodex' vurgununda, aracı şirketlerin hiçbir şekilde denetlenmediğinin ve buralara para yatıran yurttaşların hiçbir güvencesinin olmadığının görüldüğü belirtilen önergede, "Son örnekten de anlaşılıyor ki, Çiftlik Bank vurgunundan da bir ders çıkarılmamış. İşte bu nedenlerle, Türkiye’de "kripto", "dijital" veya "sanal" para dolandırıcılığın boyutlarının ve türlerinin araştırılması, kamu kurum ve kuruluşlarının dolandırıcılıkla mücadeleye yönelik kurmuş olduğu mekanizmalarının ve yasal mevzuatın incelenerek gerekli ek önlemlerin ivedilikle alınması, mağdurların zararının karşılanmasına yönelik hangi adımların atılabileceğinin araştırılması ve bundan sonra yaşanabilecek dolandırıcılıkların önüne geçilmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonunun kurulması gerekmektedir" talebinde bulunuldu.

Tekin, açığa çıkan skandalda iktidarın duyarsız kaldığını ifade ederek, "Bu konuda da iktidar gerekli araştırmayı yapmaz ve önlem almaz ise bu işin suçun ortağı olmuş olacaktır. Suç ortağı olmak istemiyorsanız gelin araştıralım, eğer araştırmazsanız bu suça ortak olmuş olacaksınız." dedi.

Önergede, devlet ve yurttaşlar açısından maddi ve manevi açıdan ciddi mağduriyetlerin yaşamasına yol açan bu durumun ortadan kaldırılması için Anayasa'nın 98. ve TBMM İçtüzüğü ‘nün 104 ve 105. maddeleri uyarınca Meclis Araştırma Komisyonu kurulması talep edildi.



