MHP'li vekilin oğlunu mülakat puanıyla 'birinci' yaptılar

19 Ocak 2021 Salı, 09:10

Üniversitelerde kişiye özel ilan ve torpille işe almalar devam ediyor. Son vaka Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) yapılan araştırma görevlisi alımında yaşandı. ADÜ tarafından 9 Aralık 2020’de akademik ilan yayımlandı. İlanda üniversitenin Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’ne bir araştırma görevlisi alınacağı duyuruldu. Başvuruların sonuçları ise 11 Ocak 2021’de de ilan edildi.

Halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümüne araştırma görevlisi olarak girmeye hak kazanan kişi, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Deniz Depboylu'nun oğlu Kağan Depboylu oldu.

Depboylu, üniversite tarafından yapılan mülakatla diğer başvuran öğrencilerin önüne geçirildi. Depboylu'nun ALES puanı 83,12, mezuniyet puanı 76,900, yabancı dil puanı 81,25, üniversitenin yaptığı giriş sınavı puanı ise 80,00 olarak açıklandı. Üniversitenin yaptığı sınavda Depboylu’ya en yakın puan ise M.K.’ye verilen 40 oldu.

İlan edilen sonuç listesinde üçüncü sırada olan ve kazanamayan bir öğrenciye, puanları Depboylu'dan yüksek olmasına rağmen üniversitenin yaptığı giriş sınavında 25,00 puan verilerek Depboylu'dan başarısız gösterildi. Kazanamadığı ilan edilen öğrencinin ALES puanı 86,101, mezuniyet puanı 91,130, yabancı dil puanı ise 81,25.

Listede kazanamayan olarak ilan edilen ve ALES puanı, 83,941, mezuniyet puanı 77,360, yabancı dil puanı ise 90,00 başka bir öğrenci de yine Depboylu'dan üniversitenin yaptığı giriş sınavında 20,00 puan verilerek elendi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Ocak 2020’de de Osman Selçuk Aldemir'i rektör olarak atadığı Adnan Menderes Üniversitesi, daha önce de kişiye özel ilanlarla gündeme gelmişti.



Kaynak: Birgün