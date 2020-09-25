MHP'li vekilin torpil istediği avukat mülakatı geçemedi

25 Eylül 2020 Cuma, 11:24

MHP İstanbul Milletvekili Cemal Çetin’in yanlış yere gönderilen faksı ile ortaya çıkan torpil ricasının sonuç vermediği anlaşıldı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yerine yanlışlıkla bir milletvekiline gönderilen belgede adı geçen kadın avukat, hâkimlik ve savcılık sınavında mülakatı geçemedi.

MHP İstanbul Milletvekili Cemal Çetin, Adli Yargı Hâkim/Savcı Mülakat sınavlarına girecek yakını için Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’den yardım istedi. Çetin’in Abdülhamit Gül’e göndermek isterken yanlış yazıcıya gönderdiği belgede, “Sayın Bakanım; tarafıma iletilen aşağıda bilgileri bulunan aday, Adli Yargı Hâkim/Savcı Mülakat sınavına girmeye hak kazanmıştır. İlginizi bekler çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim” ifadelerine yer verildi.

MÜLAKATI GEÇEMEDİ

Birgün'den Mustafa M. Bildircin'in haberine göre; Adalet Bakanlığı’nca 29 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı sınavının mülakat sonuçları önceki gün açıklandı. Yüksek puanla mülakata girip elenen onlarca aday mülakat sonuçlarına tepki gösterirken torpil isteği belgesiyle gündeme gelen H.A.’nın mülakat sonucu da merak konusu oldu. MHP’li vekilin, “ilgi” istediği kadın avukat H.A. mülakatı geçemedi.

YURTTAŞLAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Belgenin sosyal medyada dolaşıma girmesinin ardından çok sayıda yurttaş duruma tepki göstermişti. Çetin torpil isteğinde bulunmadığını iddia etmişti.