MHP'li vekilin torpil istediği avukat mülakatı geçemedi
MHP İstanbul Milletvekili Cemal Çetin’in Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’den torpil ricasında bulunduğu avukat, hâkimlik ve savcılık mülakatını geçemedi.
MHP İstanbul Milletvekili Cemal Çetin’in yanlış yere gönderilen faksı ile ortaya çıkan torpil ricasının sonuç vermediği anlaşıldı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yerine yanlışlıkla bir milletvekiline gönderilen belgede adı geçen kadın avukat, hâkimlik ve savcılık sınavında mülakatı geçemedi.
MHP İstanbul Milletvekili Cemal Çetin, Adli Yargı Hâkim/Savcı Mülakat sınavlarına girecek yakını için Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’den yardım istedi. Çetin’in Abdülhamit Gül’e göndermek isterken yanlış yazıcıya gönderdiği belgede, “Sayın Bakanım; tarafıma iletilen aşağıda bilgileri bulunan aday, Adli Yargı Hâkim/Savcı Mülakat sınavına girmeye hak kazanmıştır. İlginizi bekler çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim” ifadelerine yer verildi.
MÜLAKATI GEÇEMEDİ
Birgün'den Mustafa M. Bildircin'in haberine göre; Adalet Bakanlığı’nca 29 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı sınavının mülakat sonuçları önceki gün açıklandı. Yüksek puanla mülakata girip elenen onlarca aday mülakat sonuçlarına tepki gösterirken torpil isteği belgesiyle gündeme gelen H.A.’nın mülakat sonucu da merak konusu oldu. MHP’li vekilin, “ilgi” istediği kadın avukat H.A. mülakatı geçemedi.
YURTTAŞLAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Belgenin sosyal medyada dolaşıma girmesinin ardından çok sayıda yurttaş duruma tepki göstermişti. Çetin torpil isteğinde bulunmadığını iddia etmişti.
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