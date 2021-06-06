MHP'li vekilin ziyaretinde Atatürk fotoğrafı olmaması tepki çekti
MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Gaziantep Özel Harekât Şube Müdürlüğü görevine atanan Yaşar Uzun'u ziyaret etti. Ziyaret esnasında duvarda Atatürk fotoğrafının olmaması tepki çekti.
MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ın, ziyareti esnasında servis edilen fotoğraflarda Osmanlı arması duvarda dikkat çekerken Atatürk fotoğrafının olmaması tepki çekti.
Sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin kareler paylaşan Taşdoğan, ''Gaziantep Özel Harekât Şube Müdürlüğü görevine atanan Yaşar Uzun'u ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik'' açıklamasını yaptı.
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