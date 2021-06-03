MHP’li belediyenin TÜGVA’ya ücretsiz kafe devrettiği ortaya çıkmıştı, CHP yargıya başvurdu

03 Haziran 2021 Perşembe, 17:06

Cumhuriyet, MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Şehzadeler ilçesine bağlı Fatih Parkı’ndaki bir kafenin, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) ücretsiz olarak 5 yıllığına devredilmesini 14 Nisan’da gündeme getirmişti.

Kafenin devri, belediye meclisinde CHP’li ve İYİ Partili meclis üyeleri tarafından kabul edilmeyerek şerh konulmasına karşın AKP’li ve MHP’li üyelerin oylarıyla kabul edilmişti. TÜGVA tarafından yatırım yapılarak hayata geçirileceği belirtilen “Geleceğin Gençliği, Genç Merkez ve İcathane” projelerinin halka, öğrencilere açık ve ücretsiz olması, 6 ay içerisinde başlanmadığı takdirde tahsisin sonlandırılması şartıyla 5 yıl süreyle bedelsiz olarak TÜGVA’ya tahsis edildiği kaydedilmişti.

CHP HAREKETE GEÇTİ

CHP, kafenin TÜGVA’ya devredilmesini “hukuka aykırı” olduğu gerekçesiyle yargıya taşıdı. Alınan meclis kararının iptali için yargıya başvuran CHP Manisa İl Başkanlığı, ortak bir dilekçeyle Manisa Nöbetçi İdare Mahkemesi’ne dava dilekçesi verdi. Ardından Manisa Adliyesi önünde CHP’liler adına yapılan açıklamada, ranta izin verilmeyeceği vurgulandı.

‘CUMHURİYET DÜŞMANI VAKIF’

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Bülent Mersinli, başkan Cengiz Ergün’e çağrı yaptı. Cumhuriyet’e konuşan Mersinli, “Cengiz Ergün’ü halka hizmet etmeye çağırıyoruz. Manisa’nın en kıymetli arazilerinden birinin Atatürk düşmanı, Cumhuriyet düşmanı bir vakfa devredilmesine göz yumamayız. Tepkimizi mecliste de dile getirmiştik. Sürecin takipçisi olacağız” dedi.