MHP'li Yalçın bu kez eski Yargıtay Başkanı Selçuk'u hedef aldı

Sami Selçuk gazetemizde çıkan yazısının ardından Devlet Bahçeli tarafından hedef alındı. Bahçeli'ye verdiği yanıtta, “Mertlikten ve namertlikten söz edenlerin önce kendilerinin mert olması gerekir” diyen Selçuk, “Sövgüler eski deyişle muhayyerdir. Değişmez huyları, sahibine geri dönüp onu vurmasıdır. Hakaretlerle düşünceleri ve hukukun dediklerini çürütemezsiniz" dedi.

Sami Selçuk'un Bahçeli'ye yönelik eleştirilerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yanıt verdi. Yalçın, yanıtında Selçuk'a "müptezel" şeklinde hakaret ederken, "darbe heveslilerinin istediği ortamı hazırlamakla" suçladı.

Semih Yalçın'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Hukuk nosyonunu ve Yargıtay’ın kurumsal kimliğini siyasete malzeme ve vasıta yapan Selçuk haddini aşmış, eskiden mensubu olduğu kurumun geleneklerine aykırı hareket etmiştir.

Hukukçu kimliğini bir tarafa bırakarak siyaset yapmaya soyunan bu yazısı turası silinmiş sabık başkanın; FETÖ ve darbe iltisaklı gelişmeleri,beceriksizlik ve basiretsizlikleri hukukçuya yakışan ölçülü bir üslupla eleştirmek dururken MHP Genel Başkanını hedef alması, maksatlıdır.

Sabık başkanın bu fevkalade sorumsuz ve acemice, hatta hamakatın zirvesindeki açıklaması; yangına körükle gitmekten, toplumsal paniği körüklemekten ve halkı ümitsizliğe sevk ederek darbe heveslilerinin istediği ortamı hazırlamaktan başka bir işe yaramayacaktır.

Kendisini dev aynasında gören darbe muhibbi eski başkanın açıklamasındaki seviyesiz ve ölçüsüz üslupta, şahsiyat ve hedef gözetme kastı; Sayın Genel Başkanımıza ve partimize yönelik kin, nefret ve intikam hisleri sırıtmaktadır.

Yargıtay gibi saygın bir kuruluşu tenzih ederek söylüyoruz: Hukukçu kimliği, Sami Selçuk’un yaptığı gibi siyasi partilerden ve onun liderlerinden ve parti mensuplarımızdan intikam alma, kişisel hırslarını tatmin etme yeri değildir.

Görevde olduğu sürede de yaptığı gibi siyasi husumetine hukuku alet etmeye yeltenen sabık başkanın içindeki erik kurusunu çıkarmadan siyasi tetikçiliğe soyunmasına asla rıza göstermeyiz.

Ayrıca mezkûr kişinin görevi, sonradan olma yarım hocalığı ile siyasetçilere ayar vermek değildir; herkes kendi işini usulü dairesinde yapmalıdır. Referandumda rey beyanında bulunan otuz milyon vatandaşı “ayıplı çoğunluk” olarak tanımlayan bir müptezelden hukuk adamı olmaz.

Eğer adı geçen tekaüt başkanın politik hedefi ve maksadı varsa kendisine önerimiz; 2002 seçimlerinde yaptığı gibi bir siyasi partiye girip MHP’nin karşısına geçmesi, boyunu posunu siyaset platformunda göstermesidir.

Biz kendisi gibi ülkemizdeki adalet anlayışından tiksinti duymuyoruz. Kendisinin insanlığından ve adalet anlayışından tiksinti duyuyoruz. Selçuk, siyaset yapan hâkimler geleneğinden gelen ve iflah olmaz liberal kimliğiyle kendini İngiliz Lordu bir aristokrat zanneden zavallıdır.

Bulunduğu makamı ve mesleğini kötüyle kullanan, dünyayı kendi doğruları etrafında döndüğünü zanneden, kişisel hırslarına yenilerek hukuk mesleğine zarar veren Sami Selçuk’u kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz."