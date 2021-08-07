MHP'nin hedefinde “Recep İvedik ” var

07 Ağustos 2021 Cumartesi, 11:23

Türkiye, 28 Temmuz'dan bu yana peş peşe çıkan orman yangınlarıyla boğuşurken; havuz medyasının, "Help Turkey" kampanyasına destek veren Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Emre Kınay, Şevval Sam, Burcu Biricik, Murat Boz, Hazal Kaya ve Fazıl Say gibi ünlüleri manşete taşıyıp hedef göstermesi tepki çekmişti.

Havuz medyasının hedef gösteren haberine bir tepki de, yangınları başladığı günden itibaren takip eden ve paylaşımlarıyla yardım çağrısında bulunan ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan gelmişti.

"SİZ HANGİ ÜLKENİN BASINISINIZ?"

Gökbakar yaptığı videolu paylaşımada şu ifadeleri kullanmıştı;

"Siz hangi ülkenin sanatçılarısınız" başlığını kullanan yandaş medyaya, yangın bölgesinden yayınlar yapan Şahan Gökbakar da sanatçıları hedef alan manşete sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. "İnsanları fişlemeyi, toplumu ayrıştırmayı bırakın" diyen Gökbakar "Siz hangi ülkenin basınısınız? Bu insanlar devleti eleştirmiyorlar, vatanları yanarken yardım istiyorlar"

Şahan Gökbakar'ın yandaş medyaya isyan ettiği videolu paylaşımının ardından MHP Genel Başkanı Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter oyuncuya sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"SEVİYEN AYNEN RECEP İVEDİK"

Twitter hesabından Gökbakar'ın videosunu paylaşan Yönter, oyuncuyu şu sözlerle hedef aldı;

"Seviyen aynen Recep İvedik...Ligin Ceren ile Celal’deki rolünle birleşik!

Sen kendine yardım iste Şahan, boş kafanın almadığı işlere karışma, çünkü düşmüşsün düşeceğin kadar...Ancak Türk devleti güçlüdür bunu da traji komik aklından çıkarma...Güldürmeden önce utanmayı dene!"

Seviyen aynen Recep İvedik...Ligin Ceren ile Celal’deki rolünle birleşik!

Sen kendine yardım iste Şahan, boş kafanın almadığı işlere karışma, çünkü düşmüşsün düşeceğin kadar...Ancak Türk devleti güçlüdür bunu da traji komik aklından çıkarma...Güldürmeden önce utanmayı dene! pic.twitter.com/1YyUXhurQM — İzzet Ulvi YÖNTER (@UlviYonter) August 7, 2021



