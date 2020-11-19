MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş'ten Kılıçdaroğlu’na ‘Çakıcı’ telefonu

19 Kasım 2020 Perşembe, 17:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin Alaattin Çakıcı'ya yönelik açıklamaları hakkında soruya da yanıt verdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini tehdit eden organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili “Meşru zeminde yolumuza devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu aynı zamanda MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş’in kendisini arayıp üzüntülerini dile getirdiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, “MHP Genel Başkanının bir mafya liderine sahip çıkması asıl üzücü olan bu. Geri tartışmaların hiçbir önemi yok. Beni en duygulandıran telefon Sayın Seval Türkeş’e ait. Aradı, büyük üzüntülerini dile getirdi. Bu partinin böyle bir pozisyona düşmesinin kendisi açısından da çok büyük bir rahatsızlık yarattığını dile getirdi” dedi.

Kılıçdaroğlu, “Bunu söylemek isterim. Diğerlerinin hiçbir önemi yok. Biz bildiğimiz yoldan kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. CHP meşru zeminde her türlü eleştiriye saygı duyacaktır” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, “Siyaset kurumu eğer gidip de bir mafya mensubuna sahip çıkıyorsa burada bir sorun var demektir. Demokrasi açısından, hukuk açısından bir sorun var demektir. Bunları aşmaya kararlıyız. Kim ne yaparsa yapsın, biz bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi, hakkı, özgürlüğü getirmekte kararlıyız” ifadelerini kullandı.