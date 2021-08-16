Miami Heat, 41 yaşındaki oyuncuya yeni kontrat verdi
41 yaşındaki Udonis Haslem, Miami Heat takımıyla bir yıl daha sözleşme imzaladı.
Miami Heat, veteran oyuncu Udonis Haslem'in sözleşmesinin bir sezon uzatıldığını açıkladı.
Haslem, Miami Heat tarihinin en yaşlı oyuncusu olmayı başardı. NBA'de 19. sezonunu geçirecek olan basketbolcu, kariyerinde sadece Miami Heat forması giydi. Miami Herald'ın haberine göre, oyuncu senelik 2.6 milyon dolar alacak.
İlk şampiyonluğunu 2006 yılında yaşayan Haslem, ikinci şampiyonluğunu 2012’de, üçüncü şampiyonluğunu ise 2013’de yaşamıştı. Geçtiğimiz sezon sadece 3 dakika oynayabilen tecrübeli oyuncu, Dwight Howard ile kavga ederek oyundan atılmıştı.
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