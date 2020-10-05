Miami, Lakers'a şampiyonluk ateşini yaktırmadı!
Miami Heat, Jimmy Butler’ın tarihi performansı LA Lakers’ı yendi.
Sabaha karşı oynanan maçta Miami Heat, Los Angeles Lakers'ı 115-104 yenerek NBA Finallerinde ilk galibiyetini alarak seriyi 2-1 yaptı. Heat, iki önemli oyuncusu Adebayo ve Dragic'ten serinin ikinci maçın olduğu gibi bu maçta da yararlanamadı. Maça damga vuran isim 40 sayı atan ve triple-double yapan Jimmy Butler oldu.
NBA Final serisinde Los Angeles Lakers ile Miami Heat’in şampiyonluk çekişmesi farklı bir boyut aldı! Heat, 2-0 geride çıktığı maçta Lakers’ı Jimmy Butler’ın süper performansı sayesinde 115-104 yenerek seride durumu 2-1’e getirdi.
40 sayı, 11 ribaund ve 13 asist ile oynayarak triple-double yapan Butler, NBA Finalleri tarihinde 40+ sayı atıp bu istatistiklere ulaşan 3. isim oldu. Daha önce finallerde 40+ sayı ve triple-double yapan diğer oyuncular: Jerry West (1969 – 7. Maç) ve LeBron James (2015 – 5. Maç).
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