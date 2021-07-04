Miami'de çöken 12 katlı bina: Bir itfaiyeci çocuğunun cesedini çıkardı
ABD'nin Florida eyaletinde çöken 12 katlı apartmanda ölenlerin sayısı 22'ye yükselirken, 126 kişi hâlâ kayıp.
ABD'nin Florida eyaletindeki Miami kentinde çöken 12 katlı apartmanda ölenlerin sayısı 22'ye yükselirken, 126 kişi hâlâ kayıp.
Arama kurtarma ekipleri 9. günde 7 yaşındaki Stella Cattarossi'nin cansız bedenine ulaştı. Çocuğun itfaiyeci olan babası enkaz başında bekliyordu ve kızının cesedini kendisi çıkardı.
Surfside'daki Champlain Towers South binasının bir kısmı 24 Haziran'da gece yarısını kısa bir süre geçe yıkılmıştı.
Umutlar tükenmeye başlasa da binada arama çalışmaları sürüyor.
Ancak yaklaşan fırtına nedeniyle, binanın geri kalanının kontrollü olarak yıkılacağı tarih öne çekildi. Miami-Dade Belediye Başkanı, arama kurtarma ekiplerini riske atması nedeniyle binanın yıkılması emrini verdi.
Elsa Fırtınası'nın gelecek hafta başında Florida'ya ulaşması bekleniyor ve hızının saatte 120 km'yi bulabileceği belirtiliyor.
https://twitter.com/bbcturkce/status/1408507788980932609?s=20
Binadan, ilk birkaç saatte kurtarılanlar dışında, kurtarılabilen olmadı.
Binanın çökme nedeni hâlâ tam olarak aydınlatılabilmiş değil ancak 2018'de yapılan bir incelemede binanın tasarımında çok büyük hatalar olduğu ortaya çıkmıştı.
Bölgedeki başka bir binanın daha güvenlik gerekçesiyle boşaltılması emri verildi.
Video Haberler
- Sivil polise yakalandı, 'yaktın beni' diye ağladı
- Çorum Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı
- Ankara'da korku dolu anlar!
- Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı
- Skandal görüntüleri sosyal medyada paylaştı! Tepki yağdı
- Mezuniyet töreninde 'tişört' giyen öğrencilere müdahale
- Arnavutköy’de çocuk istismarcısına meydan dayağı
- E-5’te can pazarı: 1 ölü, 1 yaralı
- Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
- Karıştığı kavgadan saatler sonra hayatını kaybetti
En Çok Okunan Haberler
- 'Açıklayacağım' demişti; Peker isim verdi!
- AKP'de de istifa sesleri yükseldi
- Aşı olup Covid-19 geçirenler de iki dozlu sayıldı
- Ceyhan'dan çok sert 'aşı' tepkisi
- Ve 'Tosuncuk' İstanbul'da
- 'Sözleri Berlin'de şaşkınlığa neden oldu'
- AREA'nın son anketi ortaya koydu! Erdoğan'a kötü haber
- Günübirlik tekne turu battı
- Tütün üreticileri yol kapattı! Acımızdan ölüyoruz
- Tosuncuk getiriliyor