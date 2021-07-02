Miami'de çöken binada 128 kişiden hala haber alınamıyor
ABD’nin Florida eyaleti Miami şehrinin Surfside bölgesinde 24 Haziran'da çöken 13 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.
Miami Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, düzenlediği basın toplantısında, binanın enkazında devam eden arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin daha cesedine ulaşıldığını ve hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye ulaştığını bildirdi.
Cava, enkaz altında olan 128 kişiden halen haber alınamadığını söyledi. Cava, dünkü haber alınamayan kişi sayısının 145 olduğuna işaret ederek bazı kişilerin yetkililere başvurarak enkaz altında olmadıklarını bildirdiklerini söyledi.
ANİDEN ÇÖKMÜŞTÜ
Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018’de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti.
Miami Beach’ın kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.
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