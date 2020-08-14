Michael Jordan'ın hazırlık maçında giydiği ayakkabı 615 bin dolar'a satıldı
NBA'in efsane isimlerinden Michael Jordan'ın açık artırmaya çıkarılan bir çift ayakkabısı, 615 bin dolara alıcı buldu.
Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsaneleri arasında yer alan Michael Jordan'ın açık artırmaya çıkarılan bir çift ayakkabısı, 615 bin dolara satıldı.
Jordan'ın 1985'te Chicago Bulls formasıyla İtalya'da bir hazırlık maçında giydiği ayakkabının açık artırması, Christie's isimli müzayede şirketinin internet sitesinden gerçekleştirildi.
ABD'li eski basketbolcunun smaç yaparken pota camını kırmasıyla hatırlanan maçta giydiği ayakkabısı, 615 bin dolara satıldı.
Christie's'in el çantası ve spor ayakkabı satış sorumlusu Caitlin Donovan, ayakkabının tabanında cam parçası olduğunu ve ürünün orijinal olduğunu belirtti.
Böylece müzayedede satılan bir çift ayakkabı için en yüksek fiyata ulaşılarak rekor kırıldı.
Daha önce ise Jordan'ın NBA'deki ilk sezonunda giydiği imzalı ayakkabısı, mayıs ayında 560 bin dolara satılmıştı.
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