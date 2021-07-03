Michael Pazdan, Jagiellonia Bialystok’a transfer oldu
Süper Lig’de geçtiğimiz sezon Ankaragücü forması giyen Michael Pazdan, ülkesinin takımlarından Jagiellonia Bialystok’la anlaştı.
Jagiellonia Bialystok’un internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Michael Pazdan ile iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Tecrübeli oyuncu 2012-2015 yılları arasında Jagiellonia Bialystok forması giymişti.
Pazdan kulüp kanalına verdiği demeçte, “Bu kararı hemen vermedim. İlk başta Türkiye’de ya da Avrupa’da başka bir takımda oynayacağımı düşünüyordum. Jagiellonia’ya döndüğüm için mutluyum.” ifadelerini kullandı.
İKİ SEZON OYNADI
2019 yılında Legia Warszawa’dan Ankaragücü’ne transfer olan Pazdan, Süper Lig'de 60 maçta forma giyerken 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.
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