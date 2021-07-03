Wimbledon'da favoriler yoluna devam ediyor
Wimbledon'ın altıncı gününde Ashleigh Barty ve Roger Federer, bir üst tura yükselmeyi başardı.
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde Roger Federer, Daniil Medvedev ve Alexander Zverev, tek kadınlarda da dünya 1 numarası Ashleigh Barty dördüncü tura çıktı.
Tek erkeklerde 8 Wimbledon şampiyonluğu bulunan 6 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer, Büyük Britanyalı Cameron Norrie'yi 6-4, 6-4, 5-7 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenerek tur atlayan taraf oldu.
Dünya 2 numarası Rus Daniil Medvedev, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 geriye düştüğü maçta 32 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic'i 6-3, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-2 mağlup ederek 4. tur biletini aldı.
4 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, 31 numaralı seribaşı ABD'li Taylor Fritz'i 6-7, 6-4, 6-3 ve 7-6'lık setlerle turnuva dışında bıraktı.
Tek kadınlarda dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty ise Çek Katerina Siniakova'yı 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.
Wimbledon'da sporcular, yarını dinlenerek geçirecek. Turnuvanın geleneklerine göre iki hafta süren şampiyonada, ortadaki pazar günü "Middle Sunday" olarak anılıyor ve o gün maç yapılmıyor. Dördüncü tur maçları, pazartesi gününden itibaren oynanmaya başlanacak.
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